三星智慧微型投影機The Freestyle「隨處可用」 內建OTT服務、價格曝光

今年在CES 2022期間揭曉的智慧微型投影機The Freestyle，三星4月13日宣布引進台灣市場，將以新台幣28900元價格銷售。

The Freestyle定調為微型投影機暨多功能娛樂設備，本身搭載Tizen作業系統，標榜能隨時隨地播放影音內容，同時整機重量僅830公克，可將任何空間變成投影畫面，並且透過腳架自由調整投影角度，加上可直接連接行動電源運作設計，讓使用彈性大增。

▲可直接連接行動電源運作設計，讓使用彈性大增

其中，The Freestyle具備自動梯形與水平修正功能，可依照投影表面及角度自動調整投放畫面，並且能藉由自動對焦功能確保投放影像維持清晰，最大可投放100吋畫面。而聲音部分，則採用兩組被動放大器，提供乾淨、細節豐富且不失真的低音，並且透過360度聲音輻射技術呈現環繞音效。

投影部分則搭載E26規格燈具，並且在無投影串流內容需求時，亦可透過變色龍模式及半透明上蓋，讓The Freestyle可以變成氣氛燈使用，或是隨著投放內容自動調整音效。

▲外側矽膠保護套可拆換，並且提供多款粉彩款式

▲可額外加上半透明上蓋，讓The Freestyle可以變成氣氛燈使用，或是隨著投放內容自動調整音效

另外，The Freestyle也支援與Android、iOS裝置連動，內建串流、鏡像與投影功能，同時也獲得全球主要OTT合作夥伴，如Netflix、Disney+等服務認證，並且支援透過語音聲控操作。

電力運作部分，The Freestyle可透過USB-PD供電，或是支援50W/20V以上電力輸出的行動電源連接運作，藉此增加使用彈性。

三星預計從4月25日起至5月10日期間開放The Freestyle預購，並且加贈防潑水收納包、粉彩保護套 (顏色隨機提供)，同時登錄產品序號還加贈專用行動電源。

▲三星預計從4月25日起至5月10日期間開放The Freestyle預購，並且加贈防潑水收納包、粉彩保護套 (顏色隨機提供)，同時登錄產品序號還加贈專用行動電源

▲可透過行動電源提供外接電力，讓The Freestyle使用彈性增加

▲側邊提供麥克風撥鍵開關，另外提供mini HDMI，以及支援PD供電的USB-C連接埠

▲The Freestyle可透過專用遙控器控制

▲最大可投放100吋畫面

▲可對應多角度投影應用

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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