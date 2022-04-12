S7 MaxV Ultra掃拖機器人 標榜最強吸力、集塵座也能自動清潔

石頭科技 (Roborock)目前在台推出新款掃拖機器人三代S7 MaxV Ultra，標榜「五項全自動、六合一清潔座」使用特性，提供全自動仿真人手洗拖布、全球首創自動清潔底座，以及業界最強5100pa吸力表現，搭配自動集塵清潔補水等功能，讓使用者能以全自動方式清潔家中地板。

S7 MaxV Ultra提供包含自動拖布清洗、自填補水、自動集塵等清掃功能，甚至充電集塵座也能自動清潔，並且透過自動抬升讓拖布風乾，藉此達成真正全自動地板清潔效果。

至於導航設計同樣藉由LiDAR光達、ReactiveAI 2.0系統設計 (雙鏡頭+3D結構光+紅外線補光燈)，透過電腦視覺與影像識別技術精準避開家中障礙物，進而順利完成地板清潔工作，而使用者亦可透過手機直接透過S7 MaxV Ultra上的攝影鏡頭觀看家中場景，並且透過麥克風進行遠距對話。

清潔效果部分，S7 MaxV Ultra搭配5100pa吸力表現，並且具備4段吸力，可依照識別結果自動切換吸力強度，藉此對應一般磁磚地板、木質地板，或是毛毯等材質清潔需求，而搭配自動集塵、給水、清理的充電座設計，則可讓S7 MaxV Ultra同時對應吸塵、拖地，同時在清潔過程自動移除掃地機器人內的塵屑，以及將拖布洗淨，讓使用者能全自動完成家中地板清潔、擦拭工作。

其中，在拖地功能部分會透過每分鐘3000次的聲波振動方式，同時藉由自動加壓600公克向下力道，藉此確保拖布能有效率地清理地板，而在設計中也能針對家中舖設地毯情況調整S7 MaxV Ultra的吸力，以及拖地運作模式，避免將地毯弄濕、弄髒。

而在避障部分，S7 MaxV Ultra可順利避開最小約5公分寬、高3公分的小型物體，避免散落在地板上的小型物品影響清潔工作，甚至也會自動識別在清掃過程中遇到的障礙物，並且在清掃過程建立圖資中清楚標示，另外也能將清掃過程所建立圖資轉變成3D地圖，藉此確保下次清掃工作行進路線可以更加正確。

S7 MaxV Ultra預計在4月12日中午12點起透過嘖嘖集資平台銷售，而搭配Ultra六合一清潔座的組合將以新台幣39888元價格銷售，另外也會推出搭配Onyx自動集塵座的S7 MaxV Ultra組合版本，以及S7 MaxV單機銷售方案，建議售價分別為新台幣29888元與21888元。

超早鳥優惠價格則會在4月12日開賣起72小時內提供，將提供3000元折扣碼，並且加贈石頭耗材禮盒1組、品牌保溫杯1個，預計限量提供2000個名額，並且會在5月陸續出貨。另外，石頭科技將針對前3000名購買者加贈原廠耗材刮條，並且針對前5000名購買者加贈原廠可水洗塵袋。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦