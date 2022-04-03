快訊

傳專櫃確診 SOGO忠孝店4/3閉店清消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dyson第二代Airwrap造型器在台上市 捲髮筒免SOP輕鬆完成造型

聯合新聞網 / 楊又肇

日前已經在中國市場推出的第二代Airwrap造型器，Dyson今日 (3/31)宣布引進台灣市場，並且以新台幣17600元價格銷售，而全新升級版配件與原有第一代Airwrap造型器相容。

第二代Airwrap造型器同樣以康達效應 (Coandă Effect)設計，配合加熱後的起流讓頭髮順利作造型。

此次配合第二代Airwrap造型器推出的配件，分別包含全新康達抗毛躁吹髮器，以及升級版軟、硬質順髮梳與圓頭豐髮梳，另外也包含區分30mm與40mm的新版Airwrap捲髮筒。

而新版捲髮筒則重新做了設計，不像前一代產品特別區分順時針與逆時針方向捲髮使用規格，第二代產品直接簡化成讓使用者僅需透過不同方向轉動即可完成造型，甚至也提供對應30mm、40mm寬幅規格，以及對應長髮使用版本，讓使用者能依照需求作調整。

另外，在乾髮風嘴設計則是增加防翹設計，並且配合順滑梳頭、圓筒梳頭等配件讓使用者更方便整體頭髮造型。至於造型器本體則基本與先前版本相同，同樣採用Dyson V9馬達設計，可對應3200Pa風力，配合每秒偵測溫度40次的智慧溫控模組，藉此讓使用者能更安全操作。

至於配色部分，第二代Airwrap造型器提供鎳銀色、桃紅色，以及Dyson官網限定的銅色與普魯士藍配色款式，而各配色款式還額外提供長型髮捲版本，藉此對應不同造型使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

7-ELEVEN「航海王、卡娜赫拉的小動物主題店」新開幕

新一代Dyson Airwrap造型器來了 3款實用造型配件超有感升級

A-Lin翻玩名畫「創造亞當」 短髮造型撞「華燈」寶寶

專利是真的！Dyson推出與全罩式耳機設計結合的隨身空氣清淨器

相關新聞

Dyson第二代Airwrap造型器在台上市 捲髮筒免SOP輕鬆完成造型

日前已經在中國市場推出的第二代Airwrap造型器，Dyson 3月31日宣布引進台灣市場，並且以新台幣17600元價格銷售，而全新升級版配件與原有第一代Airwrap造型器相容。

你買單嗎？Dyson新品「戴臉上」滿滿末日感 網驚：愚人節玩笑吧

空氣汙染日益嚴峻，知名家電品牌Dyson推出「穿戴式」空氣清淨裝置，特別的是，該裝置還兼具耳機功能，讓你一邊享受音樂，還能呼吸新鮮空氣，預計今年秋天正式上市。...

打造無懈可擊智慧清掃 iRobot新款旗艦掃地機器人要來了

iRobot今日 (3/30)宣布將去年9月在美國市場推出的旗艦掃地機器人Roomba j7+引進台灣市場，並且標榜搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航、iRobot Genius智慧居家平台與獨特視覺避障技術，搭配自動集塵座設計，藉此發揮無懈可擊的智慧清掃效果。

專利是真的！Dyson推出與全罩式耳機設計結合的隨身空氣清淨器

過去推出許多空氣清淨器產品，同時也將旗下應用康達效應 (Coandă Effect)的技術，擴大應用在吸塵器、吹風機與頭髮造型器等產品，Dyson此次終於進軍隨身空氣清淨器市場，推出結合耳機與空氣清淨器功能設計的Dyson Zone空氣清淨耳機。

超吸睛！Dyson首款穿戴裝置登場 結合耳機、空氣清淨機

Dyson又來顛覆大家對家電產品的想像了！在疫情之下，不愛戴傳統口罩的外國人腦筋動得特別激烈，這次是結合降噪耳機功能的穿...

小米米粉節4月1日開跑 智慧門鎖、智慧延長線20W快充版等新品一次看

小米台灣宣布，2022小米米粉節將從4月1日起正式開跑，預計將推出包含進門就啟動智慧家庭的Xiaomi全自動智慧門鎖、療癒紓壓的Xiaomi筋膜按摩槍、初夏必備的Xiaomi智慧直流變頻電風扇2，以及包含可智慧用電的Xiaomi智慧延長線20W快充版與美髮好物Xiaomi水離子吹風機H500等新品，同時也將配合百款熱門商品優惠，最高現折新台幣4000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。