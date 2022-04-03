Dyson第二代Airwrap造型器在台上市 捲髮筒免SOP輕鬆完成造型

日前已經在中國市場推出的第二代Airwrap造型器，Dyson今日 (3/31)宣布引進台灣市場，並且以新台幣17600元價格銷售，而全新升級版配件與原有第一代Airwrap造型器相容。

第二代Airwrap造型器同樣以康達效應 (Coandă Effect)設計，配合加熱後的起流讓頭髮順利作造型。

此次配合第二代Airwrap造型器推出的配件，分別包含全新康達抗毛躁吹髮器，以及升級版軟、硬質順髮梳與圓頭豐髮梳，另外也包含區分30mm與40mm的新版Airwrap捲髮筒。

而新版捲髮筒則重新做了設計，不像前一代產品特別區分順時針與逆時針方向捲髮使用規格，第二代產品直接簡化成讓使用者僅需透過不同方向轉動即可完成造型，甚至也提供對應30mm、40mm寬幅規格，以及對應長髮使用版本，讓使用者能依照需求作調整。

另外，在乾髮風嘴設計則是增加防翹設計，並且配合順滑梳頭、圓筒梳頭等配件讓使用者更方便整體頭髮造型。至於造型器本體則基本與先前版本相同，同樣採用Dyson V9馬達設計，可對應3200Pa風力，配合每秒偵測溫度40次的智慧溫控模組，藉此讓使用者能更安全操作。

至於配色部分，第二代Airwrap造型器提供鎳銀色、桃紅色，以及Dyson官網限定的銅色與普魯士藍配色款式，而各配色款式還額外提供長型髮捲版本，藉此對應不同造型使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦