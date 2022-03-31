打造無懈可擊智慧清掃 iRobot新款旗艦掃地機器人要來了

iRobot今日 (3/30)宣布將去年9月在美國市場推出的旗艦掃地機器人Roomba j7+引進台灣市場，並且標榜搭載獨家PrecisionVision精準辨識導航、iRobot Genius智慧居家平台與獨特視覺避障技術，搭配自動集塵座設計，藉此發揮無懈可擊的智慧清掃效果。

讓室內空間運用更具彈性

新款Roomba j7+自動集塵座降低約31%高度，標榜採業界自動集塵座最低設計，讓室內空間運用更具彈性，同時也讓外型更加簡約。同時，打開自動集塵座上蓋時，在內環增加避震膠條，可藉此增加緩衝與靜音效果，並且在座內額外增加收納密封式集塵袋的空間，讓消費者可立即更換。

透過單向旋轉側刷貼地設計，不僅能讓Roomba j7+有效地將邊角髒汙掃入集塵系統，並且能大幅降低灰塵毛髮被氣流彈飛情況，另外透過獨家滾輪雙膠刷高速反向旋轉，藉由「一刮一斬」形式分解碎屑，同時配合高功率集塵馬達，將髒汙、汙垢全數吸入集塵盒。

此外，機器人面板相較過往機種呈現無感應器、幾近零按鈕的設計，讓整體變得更纖薄，機身高度僅有8.6公分，更容易深入家具底部打掃。

以電腦視覺避開地上充電線、襪子與寵物糞便

而Roomba j7+更是iRobot首款搭載前置鏡頭的掃地機器人，運作時可開啟LED輔助光源，讓掃地機器人能更精確透過電腦視覺辨識散落在家中地板的物品，同時也可以降低陰影誤判。

藉由獨家PrecisionVision精準辨識技術，更可清楚識別地上的手機充電線、耳機線、鞋子、襪子、甚至是貓狗固態糞便，並且繞道而行，避免在清掃過程中捲入，造成不必要的影響。

至於在清掃過程發現障礙物時，掃地機器人會透過iRobot Home app向使用者發出推播資訊，讓使用者能在未來一週內選擇特定障礙物品如何應對處理，藉此讓Roomba j7+可以更加聰明清掃家中地板。

另外，配合iRobot Genius智慧居家平台偵測使用者定位，當判定使用者離開居家範圍時，即可自動喚醒掃地機器人開始打掃，並且在使用者返回家中時停止清掃，亦可精確估算每個房間所需清掃時間，讓使用者能透過app管理排序掃除順序。而透過降噪清掃模式，則可讓Roomba j7+在經過非選定的清掃範圍時，自動停止主刷運轉，以相對安靜形式運作。

同時透過Imprint串連技術，更可讓掃地機器人與旗艦Braava jet m6拖地機器人連動，同樣可透過iRobot Home app操作，藉此自動完成先精掃、後濕拖的工作流程。

標榜提供輾到貓狗固態糞便，即可免費兌換一台新機的加值服務

此次配合Roomba j7+在台上市，iRobot也在4月1日起至5月31日期間，提供在全台來思比科技百貨通路購買Roomba j7+即可享新品優惠價新台幣43880元購機優惠 (原價為新台幣62880)，並且享有購機現折新台幣1080元，或是加贈Stadler Form Leo 3D循環扇。

而在百貨選購旗艦掃拖雙雄組合「Roomba j7+掃地機器人與Braava jet m6拖地機器人」，即可以優惠價新台幣49999元 (原價新台幣93880元)購機，並且可再享保固期內首次購買電池1顆5折優惠及百貨獨享3年保固。

除了百貨通路優惠，電商平台則同樣在4月1日起至5月31日期間，分別於PChome 24h購物網祭出「Roomba j7+掃地機器人與Braava jet m6拖地機器人」優惠價新台幣49999 (原價新台幣93880元)，以及在momo購物網提供「Roomba j7+掃地機器人與Braava jet m6拖地機器人」優惠價新台幣49999元 (原價新台幣93880元)，而在蝦皮商城則是祭出Roomba j7+掃地機器人新品優惠價新台幣43880元，並且加贈Stadler Form Leo 3D循環扇。

另外，iRobot官網購物也將於4月1日至5月8日期間推出Roomba j7+掃地機器人新品優惠價新台幣43880元，以及好禮四選一加購方案。而在4月1日至5月8日期間凡於來思比科技指定通路購買Roomba j7+掃地機器人，並且在10天內完成官網線上保固與活動登錄，即可享有自購買日起90天內只要輾到貓狗固態糞便，即可免費兌換一台新機的加值服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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