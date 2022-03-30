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你買單嗎？Dyson新品「戴臉上」滿滿末日感 網驚：愚人節玩笑吧

聯合新聞網 / 綜合報導
Dyson預計將於今年內推出空氣清淨耳機，同時為民眾帶來潔淨空氣與純淨音質。圖／Dyson提供
Dyson預計將於今年內推出空氣清淨耳機，同時為民眾帶來潔淨空氣與純淨音質。圖／Dyson提供

空氣汙染日益嚴峻，知名家電品牌Dyson推出「穿戴式」空氣清淨裝置，特別的是，該裝置還兼具耳機功能，讓你一邊享受音樂，還能呼吸新鮮空氣，預計今年秋天正式上市。不過其顛覆想像的外型，卻已在網路上掀起熱議，評價兩極。

Dyson推出首款結合降噪耳機功能的穿戴式空氣清淨裝置，搭載高性能濾網和2顆放在耳罩內的微型空氣壓縮機，讓使用者在享受沉浸式聆聽體驗的同時，還可以確保持續呼吸潔淨空氣。面罩上的彎曲造型設計可確保淨化後的氣流保持在口鼻周圍，同時耳機配備先進的ANC主動降噪技術、低失真和中性頻率響應，真實還原創作者的音樂或音頻。

然而產品形象影片甫推出，便獲得廣大網友迴響，「這是愚人節玩笑吧？這不是真的對吧？」、「誰想得到竟然推出耳機，Dyson總是讓人驚奇不斷」、「太荒謬了」、「我不知道要說什麼」、「《星際大戰》cosplayer正虎視眈眈...」、「沒有人在乎我...直到我戴上這玩意兒」、「反烏托邦時代降臨」。

消息傳回PTT，鄉民們直呼像極《蝙蝠俠》的反派角色班恩，也有人認為像《風之谷》的主角娜烏西卡，「移民火星必備裝置」、「滿滿末日感，值得」、「是不是做成安全帽比較實在...」、「自己不尷尬，尷尬的就是別人」、「漢尼拔？」；不過也有網友力挺，「我覺得蠻帥的耶，想買」、「現在說難看，以後就潮了」、「戴濾氣面罩的未來終於來了」、「可以聽歌又清淨，還不錯呀」。

電影《黑暗騎士：黎明昇起》中大反派班恩（左）和蝙蝠俠。圖／華納兄弟提供
電影《黑暗騎士：黎明昇起》中大反派班恩（左）和蝙蝠俠。圖／華納兄弟提供

動畫《風之谷》的主角娜烏西卡。圖／翻攝自Studio Ghibli官網
動畫《風之谷》的主角娜烏西卡。圖／翻攝自Studio Ghibli官網

Dyson 耳機 降噪 空氣汙染 星際大戰 蝙蝠俠 家電

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