三星引進更多Bespoke設計品味系列家電，冰箱、吸塵器同步登台

繼今年初宣布在台引進Bespoke系列AI衣管家電子衣櫥AirDresser，三星今日 (3/22)再次宣布在台引進Bespoke設計品味系列家電，預計在3月下旬推出Bespoke設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱，以及Bespoke Jet設計品味系列無線變頻吸塵器。

Bespoke系列家電源自三星在2019年提出的Project PRISM設計，讓家電產品能更容易融入生活場景，並且在當年的IFA 2019以Bespoke系列產品問世，標榜能依照使用者居家裝潢色彩搭配，讓冰箱等家電產品外部飾板能以不同色調風格呈現，同時也持續擴展至不同家電產品，甚至更將Bespoke系列多彩設計風格應用在Galaxy Watch等穿戴裝置。

而此次引進台灣市場的Bespoke設計品味系列雙循環四門旗艦冰箱，則是三星自去年CES 2021期間揭曉產品，但目前在台灣市場並未計畫提供色彩客製化服務，預計在3月下旬以新台幣12萬9000元價格銷售。

功能方面，則是配備FlexZone獨立變溫室，內建5種保鮮模式，讓食材維持在最佳溫度與鮮度，另外透過三星獨家Twin Cooling Plus雙循環冷卻系統，可讓冷凍及冷藏室擁有獨立製冷系統與風扇，藉此鎖住食物養分與水分，達到保鮮效果，而內裝整合自動注水壺設計，更可於過濾壺中加入香草、水果、茶包等添加風味，並且具備雙製冰機，能分別製作普通方形冰塊與碎冰，滿足不同使用需求。

至於Bespoke Jet設計品味系列無線變頻吸塵器同樣採用極簡外觀設計，分別推出加上水箱功能、具備雙向淨旋濕拖功能的夜幕藍款式，以及對應一般吸塵功能的皎月白款式，建議售價各為新台幣3萬9900元與3萬4900元。

功能部分，則是搭載All-in-One旋風集塵充電座，提供自動集塵、充電與配件收納功能，讓使用者能在操作過程完全不沾染灰塵，本身更採用阻隔率高達99.999%的多層次濾清系統，確保清潔過程中可釋放無雜質的純淨空氣，並且以高達210W吸力進行清掃，同時吸塵器本身更搭載續航力可達60分鐘的超大容量電池，當電量耗盡時，還可更換備用電池延長清潔時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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