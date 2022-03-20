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Dyson推出第二代Airwrap造型器 簡化捲髮筒、頭髮不同方向轉動快速完成造型

聯合新聞網 / 楊又肇

Dyson近期宣布推出第二代Airwrap造型器，標榜同樣以康達效應 (Coandă Effect)，配合加熱後的起流讓頭髮順利作造型。

第二代Airwrap造型器將捲髮筒重新做了設計，不像前一代產品特別區分順時針與逆時針方向捲髮使用規格，第二代產品直接簡化成讓使用者僅需透過不同方向轉動即可完成造型，甚至也提供對應30mm、40mm寬幅規格，以及對應長髮使用版本，讓使用者能依照需求作調整。

另外，在乾髮風嘴設計則是增加防翹設計，並且配合順滑梳頭、圓筒梳頭等配件讓使用者更方便整體頭髮造型。至於造型器本體則基本與先前版本相同，同樣採用Dyson V9馬達設計，可對應3200Pa風力，配合每秒偵測溫度40次的智慧溫控模組，藉此讓使用者能更安全操作。

目前第二代Airwrap造型器已經在中國市場開放銷售，建議售價為人民幣3990元，但目前暫時尚未公布台灣市場銷售消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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