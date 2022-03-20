Dyson推出第二代Airwrap造型器 簡化捲髮筒、頭髮不同方向轉動快速完成造型

數位科技日新月異，結合家電功能更成為許多民眾居家生活做家事的好幫手，不過如果買到不實用的，反而會覺得白花錢。有網友在ptt發問，好奇「有什麼生活家電是買完絕不會後悔的」，底下留言則有一堆人紛紛推薦自己心目中的必買清單。

2022-02-23 10:57