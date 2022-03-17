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華為推出旗下首款智慧門鎖配件 0.5秒用指紋通關、2秒內臉部解鎖

聯合新聞網 / 楊又肇
▲華為智慧門鎖Pro
▲華為智慧門鎖Pro

華為在稍早舉辦春季新品發表會上，除了宣布推出P50系列新成員—P50E與新款nova 9 SE兩款手機之外，更宣布推出旗下首款智慧門鎖配件產品，藉此進軍全屋智慧時代。

依照華為說明，先前已經針對居家智慧連網需求推出多款支援Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E的路由器設備，同時也透過智慧顯示器、燈具、智慧音箱、手機與平板等裝置建立智慧居家連接互動體驗，並且透過鴻蒙作業系統實現更直覺的連動效果。

而此次宣布推出的新款智慧門鎖—華為智慧門鎖與華為智慧門鎖Pro，則將成為進入全屋智慧的第一個產品。

▲華為智慧門鎖
▲華為智慧門鎖

兩者均採用一體成形的外型設計，並且支援指紋解鎖，其中採用與P50 Pro相同的人工智慧識別演算法，可在0.5秒內完成解鎖，同時錯誤率低於10萬分之一，其他解鎖方式還包含手機、手錶、NFC感應卡片、密碼，或是實體鑰匙。

同時，兩款門鎖都搭載1080P貓眼，可對應150度視野範圍，以及支援人工智慧監測、Wi-Fi直連，更可將拍攝影像免費在華為雲端存放7天，而使用者可以透過門內的3.97吋螢幕檢視門外狀況，更可將畫面傳送到手機或電視觀看。

至於兩款門鎖都採用雙電池系統設計，可透過內建8800mAh可重複充電的鋰電池，以及額外安裝的一般電池讓最長使用時間可達8-10個月，若僅透過內建電池的話，則約可維持4-6個月的續航表現，同時在電量分別低於20%、10%與5%時都會發出低電量警告。

在Pro款式中，則額外搭載一組與Mate 40 Pro相同的3D景深相機，讓使用者能在2秒內透過臉部識別解鎖，錯誤率更標榜低於100萬分之一，另外在門鎖沒電情況下還可以透過手機反向無線充電方式補充電量，讓使用者依然可以順利進入家門。

此次揭曉的P50E則延續P50外型設計，處理器確定採用Qualcomm Snapdragon 778G 4G，採用解析度為Full HD+、90Hz畫面更新率設計的6.5吋螢幕，電池容量則採4100mAh設計，支援66W有線快充。而在相機部分，則分別採用1300萬畫素視訊鏡頭，搭配5000萬畫素超感光原色廣角鏡頭、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及1200萬畫素長焦鏡頭，最高支援5倍光學變焦與50倍數位變焦。

除了P50E，華為此次也宣布推出新款nova 9 SE，採用6.78吋極窄邊框螢幕與Snapdragon 680處理器，搭配1億800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，加上可拍攝4公分距離物品的微距鏡頭，本身配置4000mAh電池電量，支援66W有線快充。

▲P50E
▲P50E

▲nova 9 SE
▲nova 9 SE

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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