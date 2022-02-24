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昕諾飛強調後疫情時代燈具選擇使用的重要性

聯合新聞網 / 楊又肇

前身為飛利浦照明的昕諾飛 (Signify)，針對多數人在後疫情時代大幅增加使用手機、PC，以及在家透過網路上網情況，說明照明燈光的重要性。

昕諾飛表示，雖然傳統對於挑選燈具的觀念多半仍停留在越亮越好，但諾貝爾眼科總院長張朝凱醫師說明，實際上亮度太高不僅會讓眼睛增加太多刺激，同時也會造成視覺疲勞，進而造成視力衰退加速，因此挑選柔和、適中亮度的燈光才是正確選擇。

此外，多數人也會忽略燈光閃爍、眩光等問題，甚至在多數光源中潛藏的藍光波長，其實也都是造成視力損害潛在影響，因此除了挑選足夠光源、搭配適當的螢幕觀看使用時間、距離與角度，使用合適的低藍光或無藍光燈具也相當重要。

而昕諾飛強調以旗下採用專利柔光網點設計，以及無藍光危害與低頻閃爍抑制，並且確保高品質照明效果的舒視光技術，全面應用在旗下LED系列燈具，分別包含LED超極光燈泡、LED檯燈、LED調光調色吸頂燈，目前也應用在旗下WiZ品牌智慧照明產品，不僅讓使用者在居家環境能有更舒適的照明，同時也能讓使用者維持健全視力。

▲LED系列燈具
▲LED系列燈具

如同先前強調Hue系列智慧照明產品特色，昕諾飛表示人體在不同時間接受光源類型會產生不同反應，進而影響體內褪黑激素、皮質醇分泌量，因此藉由可調色設計，讓燈具能在早晨時段模擬逐漸明亮陽光照射，讓人可以被舒適地自然喚醒，進而保有較好精神。

而夜晚時候則換上偏黃顏色，藉此讓精神輕鬆放緩，同時也能在就寢前培養睡眠情緒，藉此讓使用者在這樣的環境下可以有更健康作息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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