BOSCH Home Connect全系列家電登台 未來有望引進完整線上服務

去年下半年正式宣布在台推出Home Connect系列家電產品消息，但受到疫情變化影響，直到近期才有機會正式對外說明目前Home Connect系列家電產品在台發展規劃的BOSCH，2月22日表示將在台灣市場推出全系列支援Home Connect功能的家電產品，其中包含洗碗機、烤箱、感應爐、咖啡機、排油煙機、冰箱、洗衣機，以及乾衣機在內8大產品線。

Home Connect功能依照德國總部佈建進度進駐台灣市場

不過，相距2014年就宣布推出，甚至在2016年說明將建立自有物聯網雲端服務平台，更在2020年讓旗下家電產品全面導入連網功能，BOSCH一直到2021年才宣布在台推出Home Connect系列家電產品，BOSCH Home Appliances台灣執行長暨董事總經理Dr. Florian Fuhl說明，主因在於各地區法規與服務模式均有不同，因此必須花費時間預先完成繁瑣的前置作業，才能使Home Connect系列家電產品背後服務順利運作。

Dr. Florian Fuhl表示，雖然總部在服務建置有其規劃目標，但認為BOSCH全系列家電是在2020年才開始全面支援Home Connect功能，因此認為在2021年將Home Connect全系列家電引進台灣市場，其實並不會太晚。

▲透過Home Connect功能設計，讓全系列家電納入生活物聯網使用範圍

未來考慮在台擴大更完整線上服務

而針對支援Home Connect功能的全系列家電，目前已經在德國等市場提供線上服務與耗材直接訂購服務，Dr. Florian Fuhl說明目前暫時還沒有計畫在台灣市場提供，主要先針對耗材使用情況提醒，或是讓使用者確認家電功能如何使用，以及更方便尋求客服協助，但之後也會考慮與在地業者合作，讓使用者能更方便透過app訂購洗碗錠等耗材。

至於在Home Connect功能連網設計部分，目前台灣地區銷售的Home Connect系列家電產品都是直接將數據傳回德國境內數據中心存放，但強調是以最高級別加密方式傳輸資料，因此是在合乎台灣在地法令方式提供此項服務，同時也說明台灣市場數據跟其他市場的作法一樣，都會個別分開存放，避免產生不必要爭議。

▲強調所有數據是以最高級別安全原則傳輸

未來引進產品會增加110V電壓規格選項，暫時尚未計畫相容蘋果HomeKit

另外，Dr. Florian Fuhl也說明在洗碗機產品開始導入110V電壓設計規格之後，接下來引進台灣市場的家電產品也會盡量以110V規格設計，同時更強調本身確保充足元件庫存，因此不會因為特定元件短缺等因素影響交貨時間。

目前支援Home Connect功能的全系列家電將相容Google Home、亞馬遜Alexa智慧連網生態，支援透過Google Assistant、Alexa等數位助理服務連動，而雖然目前尚未與蘋果HomeKit建立相容連接，但已經可以透過iOS平台app與Apple Watch連動，藉此接受訊息推播，或是透過網路連動簡單功能操作。

▲透過app與連網家電連動，並且進行遠距操作，或是確認特定功能，同時也能確認家電耗材使用狀況

此次引進台灣市場的Home Connect系列家電產品，分別包含洗碗機、烤箱、感應爐、咖啡機、排油煙機、冰箱、洗衣機，以及乾衣機在內8大產品線，可讓使用者透過app遠端遙控，並且確認家電運作狀況，或是查詢耗材使用狀況，例如可感應爐火力建議，或是配合烤箱智慧食譜調理家常料理或派對餐點，同時也能以程式最佳化讓家電以省時、有效率形式運作。

▲BOSCHHome Connect全系列家電產品

▲BOSCH全自動咖啡機可透過Home Connect介面選擇適當溫度、水量及奶量等，調配專屬自己的特色咖啡；BOSCH烤箱則可藉由Home Connect App遠端進行預熱，更有效率運用時間，開啟食譜功能，跟著備料步驟準備食材置於烤箱中，接下來只需要一鍵就能將食譜中的烤溫及時間傳送至烤箱

▲BOSCH洗碗機透過App中的「Easy Start」功能，快速設定合適的洗滌程序，從挑選「餐具類型」、「清潔偏好」到點擊「推薦行程」，三個步驟即可啟動洗程，簡單易懂的介面、行程完成提醒通知、洗劑短缺警示及錯誤報告都能一目瞭然方便操作

▲BOSCH洗衣機透過Home Connect App，將衣物放置洗衣機中，開啟「Easy Start」功能，跟著引導從「衣物類型」、「材質特性」、「髒污程度」及「洗滌偏好」，系統就能推薦最合適的洗滌程序，從水溫、水量、洗劑量都能精準控制，大大提升衣物壽命

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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