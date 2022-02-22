聽新聞
test
0:00 / 0:00
影片／女孩們輕鬆操作的智控洗乾衣機 洗衣＋乾衣1.5小時不累不累
洗衣機還能夠變出什麼新花樣？LG日前引發新話題的「WashTower AI智控洗乾衣機」，讓YouTube頻道「家電姐妹」驚呼外型超漂亮，以不鏽鋼材質打造的機身，將乾衣機與洗衣機合而為一。上頭為乾衣機容量為16公斤、下層洗衣機為19公斤，按鍵也不會因兩種機型堆疊導致「高度太高」，反而巧妙地置於中間處，對女生來說更容易操作。
一體成形的WashTower AI智控洗乾衣機在洗衣過程，發出的震動聲響明顯減少許多。「家電姐妹」讚賞洗衣機可自動偵測衣物重量給予不同的洗滌方式；乾衣機配備雙層濾網，可過濾棉絮和塵蟎，並採用除溼機的原理烘衣，用溫度60度烘乾衣物，不傷衣料；此外，它還有不少聰明功能，像是「乾衣準備」可在快洗衣物時，乾衣機會自動預熱，整體洗衣、乾衣若在少量衣服的情況下，最快可以在1.5小時內完成，方便又貼心。
「家電姐妹」建議，若家中空間足夠，並想增加洗衣效率，或許WashTower AI智控洗乾衣機就是最佳選擇。
大家夯什麼
▪ 開箱／「無線充電慢到往生」 她仍讚Galaxy S21 FE 5G全是這原因
▪ 比暖氣實用...抗凍必備家電是「它」 網讚：夠暖又省電
▪ 「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言