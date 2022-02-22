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影片／女孩們輕鬆操作的智控洗乾衣機 洗衣＋乾衣1.5小時不累不累

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「家電姐妹」介紹「WashTower AI智控洗乾衣機」，讚賞黑色外型漂亮，採不鏽鋼打造。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）
YouTube頻道「家電姐妹」介紹「WashTower AI智控洗乾衣機」，讚賞黑色外型漂亮，採不鏽鋼打造。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

洗衣機還能夠變出什麼新花樣？LG日前引發新話題的「WashTower AI智控洗乾衣機」，讓YouTube頻道「家電姐妹」驚呼外型超漂亮，以不鏽鋼材質打造的機身，將乾衣機與洗衣機合而為一。上頭為乾衣機容量為16公斤、下層洗衣機為19公斤，按鍵也不會因兩種機型堆疊導致「高度太高」，反而巧妙地置於中間處，對女生來說更容易操作。

一體成形的「WashTower AI智控洗乾衣機」分成上層為容量為16公斤的乾衣機、下層洗衣機為19公斤。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）
一體成形的「WashTower AI智控洗乾衣機」分成上層為容量為16公斤的乾衣機、下層洗衣機為19公斤。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

一體成形的WashTower AI智控洗乾衣機在洗衣過程，發出的震動聲響明顯減少許多。「家電姐妹」讚賞洗衣機可自動偵測衣物重量給予不同的洗滌方式；乾衣機配備雙層濾網，可過濾棉絮和塵蟎，並採用除溼機的原理烘衣，用溫度60度烘乾衣物，不傷衣料；此外，它還有不少聰明功能，像是「乾衣準備」可在快洗衣物時，乾衣機會自動預熱，整體洗衣、乾衣若在少量衣服的情況下，最快可以在1.5小時內完成，方便又貼心。

「家電姐妹」建議，若家中空間足夠，並想增加洗衣效率，或許WashTower AI智控洗乾衣機就是最佳選擇。

「家電姐妹」驚豔乾衣機配備雙層濾網，可過濾棉絮和塵蟎。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）
「家電姐妹」驚豔乾衣機配備雙層濾網，可過濾棉絮和塵蟎。（翻攝自YouTube頻道「家電姐妹」）

WashTower AI智控洗乾衣機擺在家中相當典雅。（翻攝自LG官網）
WashTower AI智控洗乾衣機擺在家中相當典雅。（翻攝自LG官網）

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