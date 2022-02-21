比暖氣實用...抗凍必備家電是「它」 網狂讚：夠暖又省電

寒流強襲，全台氣溫急速下降，有一位淡水網友就表示不論是睡覺蓋毛毯、睡袋，都還是會覺得冷，因此在考慮該不該買「電熱毯」，熱心網友也給出建議，大讚「電熱毯是世界上最棒的東西之一」。

原PO在PTT以「電熱毯是早買早享受嗎？」為題發文，表示住在淡水的她最近一直覺得很冷，「睡覺的時候都要蓋一件毛毯跟睡袋，但還是不夠，都要過很久腳才會溫暖」，因此她開始觀望「電熱毯」，但她再過一年就離開淡水了，所以很好奇到底要不要買？

文章曝光後，網友們狂讚「電熱毯在哪都值得，除非妳搬到南部」、「我覺得比暖氣實用，但缺點是更難離開被窩」、「世界上最棒的東西之一」、「買電熱毯是我在北部住的時候做過最正確的事」、「電熱毯比暖氣值得+1，洗澡前塞進被窩，吹完頭髮鑽進去只有舒服」。

也有網友回應，「電熱毯真的值得，但不要貪便宜，便宜的有線路及無法恆溫的問題，曾經買過便宜的，溫度忽上忽下，甚至把我的棉被燒了一個洞」、「先調比較高溫暖被，要睡的時候再調低溫」、「所有保暖用品我只推薦電熱毯，因為夠暖且省電」。

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