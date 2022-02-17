Bose家庭娛樂揚聲器900 呈現劇院聲音效果更簡單

日前已經在台上市，同時也是旗下第一款支援杜比全景聲音訊輸出的Bose家庭娛樂揚聲器900，Bose今日 (2/16)透過實機展示方式詳細介紹此款以Soundbar形式打造的家庭劇院喇叭。

Bose家庭娛樂揚聲器900目前在台以新台幣39900萬元價格推出，提供黑、白兩款配色，內建7組發聲單體，其中在中央配置一組向前發聲的高頻單體，而在兩側則配置全音域單體，配合可對應發出中高頻聲音，並且往上發聲的偶極單體，藉此營造立體音場。

由於透過偶極單體往上發出聲音需要一定距離產生共鳴空間感，因此在安裝時會建議將Bose家庭娛樂揚聲器900放置在離地一定高度，同時上方盡量避免有物品遮擋，或是至少保留10公分距離，這樣才不會影響聲音空間感表現。

▲以Soundbar形式打造

▲透過往上發聲的偶極單體營造立體音場

另外，透過BOSE PhaseGuide技術，則可透過單組喇叭產生多聲道音場效果，並且能透過BOSE TrueSpace技術形成比照衛星喇叭呈現的環繞聲音效果。而透過ADAPTiQ技術，則可配合安裝指定麥克風配件收音，藉此判斷使用者所處位置，並且針對聆聽使用環境進行音場校正，讓使用者在一般居家環境即可獲得最佳聲音體驗。

若使用者仍有進一步音場感受需求，更可配合安裝Bose無線低重音喇叭，以及衛星喇叭擴充音場表現，讓整體聽感更為立體、真實。

▲安裝時避免上方10公分範圍有被遮擋情況

而在連接介面部分，Bose家庭娛樂揚聲器900支援HDMI eARC連接介面，另外也支援透過藍牙或以RJ-45有線網路方式連接，亦可透過無線網路方式與其他Bose家庭娛樂揚聲器連接組合音場，或是透過app指定特定揚聲器播放音樂，本身同樣支援蘋果AirPlay 2與Spotify Connect推播功能。

至於配合以藍牙方式連接的Bose SimpleSync技術，亦可將Bose家庭娛樂揚聲器900所播放音樂轉推送至使用者配戴的藍牙耳機播放。

▲Bose家庭娛樂揚聲器900

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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