Google向內部員工提供一款可補光、支援Google Home連動的智慧檯燈

除了2017年針對內部員工打造一款全罩式耳機,Google再次推出一款名為「dLight」的智慧檯燈,將可在視訊會議過程作為補光使用,甚至也支援Google Assistant數位助理服務,以及Google Home連網裝置控制,本身更支援OTA韌體更新。

外觀上來看,「dLight」十分具備設計質感,並且以全白形式呈現,燈面則可改變照射角度與色溫,藉此讓使用者能作為視訊會議時恰到好處的補光設備,或是在工作時候加強桌面照明的輔助裝置。

而「dLight」本身也支援與Google Home連網裝置連動,或是使用Google Assistant數位助理服務,本身也支援OTA韌體更新,至於本身則是透過USB-C連接方式供電。

不過,目前此款智慧檯燈並未對外販售,僅在Google內部免費申請,主要作為改善混合工作情況輔助使用,例如在家也能透過檯燈補光,美美地上鏡進行視訊會議。

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk