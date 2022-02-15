Google向內部員工提供一款可補光、支援Google Home連動的智慧檯燈
除了2017年針對內部員工打造一款全罩式耳機，Google再次推出一款名為「dLight」的智慧檯燈，將可在視訊會議過程作為補光使用，甚至也支援Google Assistant數位助理服務，以及Google Home連網裝置控制，本身更支援OTA韌體更新。
外觀上來看，「dLight」十分具備設計質感，並且以全白形式呈現，燈面則可改變照射角度與色溫，藉此讓使用者能作為視訊會議時恰到好處的補光設備，或是在工作時候加強桌面照明的輔助裝置。
而「dLight」本身也支援與Google Home連網裝置連動，或是使用Google Assistant數位助理服務，本身也支援OTA韌體更新，至於本身則是透過USB-C連接方式供電。
不過，目前此款智慧檯燈並未對外販售，僅在Google內部免費申請，主要作為改善混合工作情況輔助使用，例如在家也能透過檯燈補光，美美地上鏡進行視訊會議。
The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk— Ben Gold (@bengold) February 11, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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