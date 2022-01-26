三星新款智慧喇叭Galaxy Home Mini 2將登場 傳有螢幕、採藍牙5.2連結模式

過去曾推出小尺寸智慧喇叭Galaxy Home Mini，並且在南韓市場成為Galaxy S20系列手機預購贈品後，三星似乎也計畫在接下來的Unpacked 2022活動上公布新款Galaxy Home Mini 2，同時預期也將成為Galaxy S22系列的預購贈品。

目前還無法確認Galaxy Home Mini 2是否也會成為在市場單獨銷售商品，但有可能僅會在南韓市場作為Galaxy S22系列手機的預購贈品。

三星最早是在2018年宣布推出Galaxy Note 9時，一同揭曉旗下首款智慧喇叭產品Galaxy Home，強調以Bixby數位助理服務進攻人工智慧互動與物聯網應用市場。不過，雖然後續在對外展會活動均介紹Galaxy Home實際應用，甚至在後續推出小尺寸設計的Galaxy Home Mini，三星卻一再延後此項產品上市，甚至最終僅讓Galaxy Home Mini作為Galaxy S20系列手機預購贈品，卻從未讓此款商品實際在市場銷售。

而從近期藍牙技術聯盟認證文件顯示，Galaxy Home Mini 2將以SM-V230型號推出，並且採用藍牙5.2連接模式。在先前消息中，更傳出Galaxy Home Mini 2將搭載顯示螢幕設計，並且改進先前Galaxy Home Mini使用上的問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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