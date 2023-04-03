影音／對抗蘋果AirDrop！Google「鄰近分享」Windows版來了 教你用安卓手機和電腦互傳資料
蘋果（Apple）產品如iPhone、iPad與Mac電腦互傳資料可透過AirDrop等方式相當方便，但安卓（Android）手機要怎麼和微軟（Microsoft）的Windows系統互傳呢？日前Google終於在電腦推出「鄰近分享（Nearby Share）」Windows版，有網友實測，PC傳檔案給手機速度仍然相當慢。
為什麼說Google「終於」出了「鄰近分享」Windows版呢？其實Google早在2020年就發表該功能，當時稱可在安卓手機與Windows設備之間輕鬆傳輸，如今，2023年這功能終於實現了，並推出Windows的PC Beta版本，但官網提到，目前適用範圍如下：
1.需用64位元版本的Windows 10及Windows 11
2.不支援ARM處理器
3.電腦需支援藍牙和Wi-Fi
在PC端安裝好「鄰近分享」程式後，類似iPhone的AirDrop或安卓手機的操作方式，可在電腦端傳送影片、照片、音樂、文檔甚至整個文件夾都可傳送至已開放的安卓手機，反之安卓手機也能傳送資料給電腦端；而安卓手機部份，已在Android 6+以上版本自動安裝「鄰近分享」，無需再安裝新的App。
「鄰近分享」Windows電腦版登場引來PTT網友實測，發現目前仍有許多要改進之處。像是PC端「檔案按右鍵不能分享，要拖曳檔案到（「鄰近分享」）程式上面。」再來安卓手機傳送至PC端速度很快，但PC端傳檔案需要在同個Wi-Fi，才會增加傳輸速度，而利用藍牙傳輸，速度則會變慢，也有人期盼該功能未來有電腦端和手機建立類似Wi-Fi Direct（「Wi-Fi直連」，免透過無線網路基地台）的連線機制。
★哪裡下載？
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