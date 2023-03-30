哭了！帥哥未回LINE…她實測新方法「這串字消失」真的被封鎖 2招功能來複習！
心儀的對象不回我LINE，是被對方討厭還是已遭到封鎖呢？一名網友突然等不到曖昧對象的訊息，跟朋友實測1項新功能，才驚覺自己可能被封鎖，感嘆「我是不是在被玩還有待觀察」，引起熱議。《聯合新聞網》也實測，這招真的可以測試對方是否有封鎖你。
一名女網友在Dcard以「發現Line被封鎖的新招」表示，日前發現有數天未收到曖昧對象的LINE回應，對方聲稱是「無法回訊息」，他感覺可能在前段期間遭封鎖，於是和朋友實測1項新功能，就是讓主頁有「顯示生日」朋友封鎖自己後，再去看朋友的主頁，發現原本顯示一串生日訊息會完全消失，代表「已被對方封鎖」。他感嘆「我是不是在被玩還有待觀察」。
該文引起熱議，有網友表示，這功能真的無法百分百準確得知是否被封鎖，因為「對方主頁要有顯示生日」才能實測，另外網友還介紹「貼圖送禮法」才是最佳解，而「通話顯示符號法」已無效。《聯合新聞網》帶你再看總結2項方法，讓你可以不必在東想西想對方是否真的封鎖你了：
2方法看自己有無被封鎖！
1.主頁生日法
條件：對方要先在主頁設定「顯示生日」
未被封鎖：可以看見對方主頁生日訊息
慘遭封鎖：「突然看不見」對方主頁生日訊息
2.貼圖送禮法
未被封鎖：可以送禮給對方並正常顯示
慘遭封鎖：無法送禮，顯示「您無法贈送此套組，xxx擁有這組貼圖」。
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