快來更新iPhone！蘋果iOS 16.4來了 16個重點內容一次看、新Emoji超可愛

在給開發者進行測試 iOS 16.4 和 iPadOS 16.4 Beta 後的一個多月，Apple 正式推出 iOS 16.4 更新 ，這次主要加入新的 Emoji 表情符號功能、以及使用行動網路撥打電話時，也能享有語音隔離的功能，還有其它不少小功能更新和錯誤修正，建議所有使用者立即更新 。

iOS 16.4 更新 不可不知的 16 個重點功能

1.新的 Emoji 表情符號

每天在聊天時，可愛的 emoji 表情符號一定是要跟著搭配使用的，這次 iOS 16.4 將新增 21 個 Emoji 表情符號。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

2.iPhone/iPad 上的 Safari 網頁推播通知

現在主要的桌面瀏覽器都已經支援網頁推播（Web Push）的功能，現在 iOS 16.4 也加入 Safari 網頁推播通知功能，該功能與 Mac 一樣，iPhone 或 iPad 會提示使用者授權給某一網站的推播同意，整體體驗會更像原生 app 。

操作方式： ．使用者必須先將要接受通知的網站，新增到主螢幕。

．接受同意該網站的推播通知

而網頁開發人員就可以透過相關通知的 API 串接來向使用者發送通知，不過身為使用者也不用擔心會被打擾，這功能也有整合到專注模式裡，使用者可以透過專注模式來調整要接收通知的時間、頻率。

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3.支援第三方瀏覽器 也可以「加入主畫面」

在 Safari 可以把自己平常最愛去看的網站，像是 APPLEFANS蘋果迷，透過「加入主畫面」功能直接把網站加到主畫面上，就像一個捷徑，點擊網站圖示就能快速的在 Safari 中打開該網站，現在 iOS 16.4 開放給第三方瀏覽器，像是 Chrome、Firfox 都可以有「加入主畫面」這功能。

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4.在行動網路通話時 也有 語音隔離 功能

原本麥克風支援語音隔離的功能，只有在 Wi-Fi 網路通話， 並且要配戴耳機時，才能夠開啟， 現在 iOS 16.4 版本讓使用者可以在「行動網路通話」情況下，就可以享有語音隔離的功能。

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5.iCloud 共享照片圖庫也能夠檢測重複照片

Apple 在 iOS 16 推出時，新增了一個可以幫使用者檢查「重複照片」的新功能，讓使用者可以快速透過這功能來刪除重複的照片，不僅可以節省 iPhone 的儲存空間，也能讓相簿看起來更簡潔！

而現在 iOS 16.4 將這功能擴展至「iCloud 照片共享圖庫」，因此就算你與共享圖庫的人都上傳一模一樣的照片，系統也幫你檢測出來，你可以決定要不要再做刪除。

6.天氣 App 的地圖模式 將支援 VoiceOver 旁白功能

VoiceOver（旁白）是 Apple 推出的輔助功能，對於視力較差的使用者來講，它絕對是一個非常有用的工具，因為 VoiceOver 功能可以「講」給使用者聽，讓他知道現在 iPhone 上發生的事，如：點到 FaceTime app，VoiceOver 就會講出 FaceTime 給使用者知道，他所點擊到的 app 是 FaceTime。

而現 在這輔助功能，在 iOS 16.4 時也會支援天氣 app 裡的地圖模式，只要點選任何物件，VoiceOver 就會念出來。

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7.新增「調暗閃爍燈光」功能

當使用者在觀看影片時，如果遇到影片內容有閃爍、頻閃的情況時，為了避免眼睛會持續受到閃燈的刺激，iOS 16.4 在輔助功能將新增「調暗閃爍燈光」選項，開啟該功能後，iPhone 就會自動調暗影片，避免造成眼睛不適。

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8.優化車禍偵測功能

Apple 在 iPhone 14 系列手機加入車禍偵測功能，只要手機偵測到有車禍發生時，系統會自動呼叫緊急服務。不過，一直以來都有傳出使用者在玩雲霄飛車、滑雪時，系統誤判幫使用者發出求救訊息，這個部份蘋果之前在 iOS 16.1.2 、 iOS 16.3.1 都有釋出修正版本，目前仍持續調整及修正，期待可以讓此功能的判斷更為準確。

9.簡化下載 Developer Beta 方式 並與 Apple ID 連結

嚴格來說 Apple 提供的 Developer Beta 版本，應該只限有付費的開發人員才能下載使用，不過坊間一直以來都有人會提供「免費」的 Developer Beta 版本，因此就算你沒有付費也有管道可以下載搶先使用。

不過，從 iOS 16.4 的調整來看，蘋果似乎想要限制或控管免費版本在坊間四處流竄的狀況，因此，只要你是開發人員就可以在「設定」裡的「軟體更新」直接看到有 Developer Beta 選項可以下載，簡化開發人員下載描述檔的流程。

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不過它也會與 Apple ID 連結，未來 iPhone 與 iPad 等裝置想要使用開發者 Beta 版本時，就必需要使用同樣的 Apple ID 登入，才能使用開發者測試版本。因此還沒有註冊為開發者帳戶的使用者，未來想要搶先使用開發者測試版的話，可能就要先付費加入 Apple Developer Program 了。

10.保固範圍顯示有配對裝置的狀態

過往在 iPhone 或 iPad 裡的「關於本機」> 「保固範圍」，只能看到該裝置的保固範圍，未來在 iOS 16.4 版本裡，將會一併顯示有配對裝置的保固狀態，使用者就不用再跑到藍牙裡，找到配對裝置後，再點選進去查看，將功能整合在一起就能一目了然。

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11.在捷徑中增添新的指令條件

捷徑功能中， iOS 16.4 加入新的裝置指令條件，如下：

．設定永遠顯示

．設定夜覽

．設定原彩

．設定 VPN

．廣播

．鎖定畫面

．關機

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12.專注模式過濾器新增「永遠顯示」功能

在設定專注模式時，過濾器條件也可以自訂要將永遠顯示（Always On Display）功能開啟或關閉。

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13.「永遠顯示」功能的介面調整

在「設定」>「螢幕顯示與亮度」>「永遠顯示」選項裡，你可以調整要不要開啟永遠顯示功能，以及開啟時是否要顯示背景圖片或通知，而在 iOS 16.4 版本裡，Apple 將此調整介面做了小幅度的重新排列。

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14.Widget 小工具添加「錢包」選項

Widget 小工具將在 iOS 16.4 新增「錢包」選項，一樣提供三種型式的選擇。

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15.Apple Music 介面調整

Apple Music 在 iOS 16.4 Beta 1 時，將介面做了一些調整，像是個人資料裡的內容變得更豐富，管理 Apple Music 帳號會更加方便，以及加入一些動畫或圖示的改變。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

16.HomeKit 架構升級

在 iOS 16.2 曾經釋出的 HomeKit 架構更新，主要是新增適用 Matter 智慧家庭標準的家庭 HomeKit 基礎架構，可以為家庭帶來更快、更可靠的效能，不過當時升級後造成許多使用者裝置的異常，現在 iOS 16.4 再重新更新。

iOS 16.4 更新 詳細內容 ．現可在表情符號鍵盤上使用 21 個新的表情符號，包含動物、手勢和物品

．為加入主畫面的網路 App 傳送通知

．行動網路通話的「語音隔離」可著重在你的聲音並隔絕周圍的環境噪音

．「照片」中的「重複項目」相簿擴大支援偵測「iCloud 共享的照片圖庫」中重複照片和影片 ．「旁白」支援「天氣」App 中的地圖

．「輔助使用」設定可在偵測到燈光閃爍或頻閃效果時自動調暗影片

．修正了兒童的「購買前詢問」要求可能無法顯示在家長裝置上的問題

．解決了與 Matter 相容的自動調溫器在與 Apple「家庭」配對時可能變得沒有回應的問題

．iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 機型上的「車禍偵測」最佳化

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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