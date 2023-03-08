找蛋勇者快撿裝備！神人製作「蛋蛋前線支援地圖」找到存貨點手刀快衝
全台引爆缺蛋危機，許多民眾一早到各大賣場卻都遍尋不著，見民眾苦尋無果，懂得程式開發的民眾黨代表江明宗特別製作「蛋蛋前線支援地圖」，以全台家樂福及全聯門市為主要目標，透過民眾回報建立查詢「蛋額」系統。
「就真的買不到雞蛋，是說也不知道補貨時間」江明宗無奈地模仿民眾口吻，一語道破眼前的「尋蛋困境」。江明宗試圖解決民眾問題，昨（7）日晚間製作出了方便找蛋的「蛋蛋前線支援地圖」，民眾只要在找蛋前先利用地圖搜尋即可到仍有雞蛋庫存的店家。
江明宗介紹「你買到蛋了嗎？試試蛋蛋前線支援地圖！」這款找蛋地圖蒐集全台上千家全聯和家樂福門市位置，透過民眾力量回報各門市雞蛋供應狀況，即可清楚了解各門市雞蛋上架貨量。
打開「蛋蛋前線支援地圖」可以發現，地圖以全台上千家全聯和家樂福為據點，分別以灰（代表沒有人通報）、綠（代表還有很多蛋）、黃（代表蛋快沒了）和紅（代表買不到蛋了）四種顏色註記各分店的雞蛋庫存量；實際操作後發現，由於地圖才剛製作完成上線，目前尚未徵集大量回報數據，以台北市為例「幾乎全是灰色（沒有人通報）狀態」似乎成為遺珠之憾，不過目前已通報據點也以紅色狀態、買不到蛋居多，民眾出門找蛋前不妨先查詢一下，一眼鎖定有存貨的分店就可以手刀快衝搶蛋囉！
在全台鬧蛋荒的窘境下，尋蛋地圖引起網友關注，有人就留言表示「太強了！」、「地圖一片紅通通」、「蛋蛋的哀傷…」、「太可悲了～竟然連買蛋也要看庫存！感謝製作蛋蛋地圖，否則也不可能照三餐跑超市啊！」、「很好啊，看地圖去買雞蛋，省下跑空趟的時間」。
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