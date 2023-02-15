圖文教你做／Word檔案太肥大？靠圖片壓縮2招變大變小變漂亮！
通常我們在word文件裡面常會加入圖片輔助說明，但加入太多圖片就容易遇到兩種問題。
1.檔案太大郵件寄不出去(附件超過20MB的電子郵件寄不出去)
2.系統自動壓縮插入圖片，解析度變好差
✨適用版本:office 2011以後版本皆可
我們今天就朝這兩個方向來學習如何設定圖片格式。
一、圖片如何不壓縮？我要高畫質圖片
設定路徑：檔案→選項→進階→影像大小和品質
👉接下來就只要記得點「不要壓縮檔案中的影像」就可以囉
👉PS:如果想要以後開的文件都不壓縮，記得選「所有新文件」
二、救命，檔案太大啦！讓圖片壓縮方法
步驟1:選取圖片
「圖片工具」內的「格式」索引標籤上「壓縮圖片」
步驟2:分為兩個區塊「壓縮範圍」&「壓縮程度」
同場加映
🚩圖片如何不壓縮 — PowerPoint設定篇
設定路徑：檔案→選項→進階→影像大小和品質
《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》
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