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圖文教你做／Word檔案太肥大？靠圖片壓縮2招變大變小變漂亮！

聯合新聞網／ 麥斯雞
（圖／麥斯雞提供）
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通常我們在word文件裡面常會加入圖片輔助說明，但加入太多圖片就容易遇到兩種問題。

1.檔案太大郵件寄不出去(附件超過20MB的電子郵件寄不出去)

2.系統自動壓縮插入圖片，解析度變好差

✨適用版本:office 2011以後版本皆可

我們今天就朝這兩個方向來學習如何設定圖片格式。

一、圖片如何不壓縮？我要高畫質圖片

設定路徑：檔案→選項→進階→影像大小和品質

（圖／麥斯雞提供）
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👉接下來就只要記得點「不要壓縮檔案中的影像」就可以囉

（圖／麥斯雞提供）
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👉PS:如果想要以後開的文件都不壓縮，記得選「所有新文件」

（圖／麥斯雞提供）
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二、救命，檔案太大啦！讓圖片壓縮方法

步驟1:選取圖片

「圖片工具」內的「格式」索引標籤上「壓縮圖片」

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步驟2:分為兩個區塊「壓縮範圍」&「壓縮程度」

（圖／麥斯雞提供）
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同場加映

🚩圖片如何不壓縮 — PowerPoint設定篇

設定路徑：檔案→選項→進階→影像大小和品質

（圖／麥斯雞提供）
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《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Word

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