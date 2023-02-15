圖文教你做／Word檔案太肥大？靠圖片壓縮2招變大變小變漂亮！

「IE（愛已）不能動，還有什麼值得我心痛。」經典歌和迷因（meme）哏圖被網友拿來嘲笑IE（Internet Explorer）瀏覽器「慢半拍」。而今天2月14日是情人節，除了吳淡如的「AI電腦繪圖」事件引起爭議外，其實還有重要的日子——微軟即起永久停用IE，結束它27個年頭，也真的讓「IE不能動」了。

2023-02-14 16:07