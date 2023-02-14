悲…2月14日情人節真的「IE不能動」了！教你Edge瀏覽器用IE也能用到2029年
「IE（愛已）不能動，還有什麼值得我心痛。」經典歌和迷因（meme）哏圖被網友拿來嘲笑IE（Internet Explorer）瀏覽器「慢半拍」。而今天2月14日是情人節，除了吳淡如的「AI電腦繪圖」事件引起爭議外，其實還有重要的日子——微軟即起永久停用IE，結束它27個年頭，也真的讓「IE不能動」了。
微軟日前在官網提到，「Internet Explorer 11的支援已於2022年6月15日結束」，並於「2023年2月14日之後將無法再使用。」也意味著曾裝有IE瀏覽器的Windows 10也不能再使用IE，將全面轉向使用Microsoft Edge瀏覽器，成為「時代的眼淚」。
IE瀏覽器從1995年8月16日登場後，一度成為最夯的網頁瀏覽器，在「綁定」Windows系統下，曾在2002、2003年達到95%的使用率，後來在2004年遇上「火狐（Firefox）」、2008年Google推出「Google Chrome」瀏覽器，IE的市占率開始走向下滑，2015年9月市占率為15.71%。
微軟在2015年3月宣布，IE不再是Windows 10的預設瀏覽器，只會出現在「附屬應用程式」中；同年4月發布全新瀏覽器「Microsoft Edge」，也變成Windows 10的預設瀏覽器，此時IE已算被歸類在非主流的瀏覽器中。
2016年1月6日，微軟宣布停止發布IE 11之前版本的安全性更新；2020年8月17日，陸續停止支援IE瀏覽器；2021年5月20日成為「IE告別日」，微軟當時稱2022年6月15日起「徹底終止支援IE」，而當年推出的Windows 11也不見IE存在，並於2023年2月14日之後無法再使用IE，真的就像經典歌諧音一樣「IE不能動」了。
不過仍有部份公司、部份網頁相容性仍需使用IE，微軟表示，替代方案是利用Microsoft Edge的「IE模式」，該功能至少會用到2029年才會停止使用。至於怎麼開啟，《聯合新聞網》就教大家來捉住IE最後的回憶：
★怎麼用Microsoft Edge的「IE模式」
1.開啟Microsoft Edge→右上角「…」→設定
2.預設瀏覽器→右排Edge以IE開啟網站設定「永遠」、IE模式設定「允許」→按下重新啟動
3.重新啟動後可至「…」選擇「在Internet Explorer模式中重新載入」；或是點選右上角IE按鈕
4.網址列左邊會出現IE圖案代表成功，若要下次也以IE模式開啟介面，記得勾選喔；若想回到Edge，可點選藍色方塊「Microsoft Edge中開啟」就可恢復原狀
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