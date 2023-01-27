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IG惱人狂跳這「2種通知」根本不關我事！內行人曝6方法可搞定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨IG有2項推播通知「超煩」，吸引不少人點頭認可，也有網友找出解決的方法減少困擾。（美聯社）
一名網友抱怨IG有2項推播通知「超煩」，吸引不少人點頭認可，也有網友找出解決的方法減少困擾。（美聯社）

真的是「Who Cares（誰在乎）！」Instagram（IG）已成為時下年輕人必玩的社交平台，但一名網友抱怨IG有2項推播通知「超煩」，吸引不少人點頭認可，也有網友找出解決的方法減少困擾。

IG和其他App一樣都會有推播功能，一名網友在Dcard上發文表示，IG時常會出現「某人已加入Instagram」的功能，也會提到「你們可能認識」等字眼，他自認把相關設定都關掉了，「但是這個還是會一直出現，超煩。」求助網友有無方法引起熱議，釣出大批網友表示「關了一堆（功能）還是一樣出現」、「我也想知道」。

有網友幫忙解決困擾，表示可以利用以下方法減少「某人已加入Instagram」出現次數，《聯合新聞網》整理如下：

★減少「某人已加入Instagram」出現次數

1.個人帳號右上角的「三」→設定→通知→追蹤名單和粉絲→關閉「帳號建議」

減少「某人已加入Instagram」出現次數的方法。（製圖／聯合新聞網）
減少「某人已加入Instagram」出現次數的方法。（製圖／聯合新聞網）

2.設定→通知→來自Instagram→關閉「提醒」、「商品公告和意見回饋」、「廣告」

減少「某人已加入Instagram」出現次數的方法。（製圖／聯合新聞網）
減少「某人已加入Instagram」出現次數的方法。（製圖／聯合新聞網）

3.直接登出帳號再登入

也有網友表示，有時也會跳出「可以查看某人的新連續短片」、「限時動態新增內容」，或是可能未追蹤的人所顯示的熱門影片等，但並非是他自己想看的內容，另一名網友則提供解決方法：

★減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。

1.點選「通知」→貼文、限時動態和留言→關閉「第一則貼文和限時動態」

減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）
減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）

2.追蹤名單和粉絲→關閉「帳號建議」

減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）
減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）

3.直播和連續短片→關閉「觀看次數最多的連續短片」

減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）
減少「不再看某人IG限動、短片」的通知方法。（製圖／聯合新聞網）

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