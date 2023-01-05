3月漲價！蘋果官網iPhone換電池預約秒殺 網曝「直營店卡位祕訣」教你做
《聯合新聞網》先前報導，iPhone 14以前機種的電池將在3月起調漲價格，似乎掀起部分民眾火速到蘋果（Apple）官網預約換電池。一名網友表示，漲價在即「不能再拖了」，卻發現網站預約時段一排灰字無法點選，詢問眾人該怎麼辦，對此就有網友提供蘋果直營店的預約祕訣。
一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，他從去年11月得知蘋果知名「Stuido A」有推出預約換電池的優惠價，「然後整整1個月完全沒有可預約的時段」。如今3月蘋果官方將調漲iPhone電池的價格，讓他更心急跑去官網預約，但卻發現「不論什麼時候，一點開就是一排灰色的目前無法預約。」向果粉討教，若不直接去現場排隊，有無「更好預約的方法」可以換到電池，引起熱議。
就有果粉們曝光「預約祕訣」，表示蘋果官網會在「每日中午」陸續開放直營店（指A13與台北101）的iPhone電池維修預約服務，並有機會在每小時釋出7天後可預約的時段，加上需「不斷更新網頁刷時段」，就有機會可以預約到理想時間了。另一名過來人表示，「12點一過，5秒鐘後就約不到了，超可怕，按到第4天才中。」
也有網友表示，不一定要去直營店維修，也能透過蘋果官網的「Apple授權維修中心和獨立維修中心」找尋離自己最近的店家進行換電池。另外有網友表示，「可以（去直營店）現場排，但要碰運氣，最好開門就去，之前碰運氣現場就能換。」
《聯合新聞網》也教你到蘋果官網「iPhone電池維修服務」實際預約，發現直營店能預約時段真的不多，需有耐心重新整理網頁才有機會看見。以今天1月5日為例，在早上近10點時，僅剩下午3點10分的時段可以選擇，相當搶手。
★教你怎麼預約蘋果直營店換電池
iPhone電池維修服務：點我進入
1.至蘋果官網「iPhone電池維修服務」，點選「預約前往」，並登入Apple ID。
2.選擇想要維修的裝置→點選「親自送修」→預約前往。
3.列出附近可維修的店家後，在此以蘋果直營店（A13或台北101）為主，若為「目前無法預約」，則需按F5重新整理網頁直到出現時段為止，最後終於跳出台北101提供今日預約。
4.選擇好預約時段（EX：1月5日下午3點10分），輸入電話並按下「立即預約」，就成功囉。
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