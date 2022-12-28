圖文教你做／免動用Apple Watch！呼叫自己的iPhone有這種新方法
只要身上有 Apple Watch 搭配 iPhone 手機的使用者，一定都知道如果手機不在身邊時，可以透過 Apple Watch 來 呼叫我的 iPhone ，讓手機發出聲響，進而可以知道它目前到底是被丟到客廳、廚房，還是浴室了，不過沒有購買 Apple Watch 的朋友也別難過，這篇捷徑教學內容就教你如何依靠 Siri 來找到自己的手機。
*此方法僅限 iPhone 被遺忘放在還可收音的範圍之內。
捷徑教學 – 叫 Siri 來 呼叫我的 iPhone
當手機不知道被自己丟到哪裡的時候，只要有 Apple Watch 就可以直接用它來呼叫我的 iPhone ，讓手機發出聲響，也能發出閃光效果，進而讓自己可以聽聲辨位來找到手機，不過如果沒有 Apple Watch 怎麼辦？別擔心！就跟著這篇教學內容，讓你沒有 Apple Watch 也能做到呼叫 iPhone 找到它。
Step 1: 開啟一個全新捷徑
開啟捷徑 app 新增一個全新捷徑，並且幫它命名，而這個捷徑名稱就是用來叫 Siri 執行任務的指令，在教學內容裡我們命名為「我的手機在哪裡」，所以之後要找手機就可以跟 Siri 說： Hey Siri～我的手機在哪裡，來呼叫我的手機。
Step 2:讓 iPhone 發出聲音、閃燈、震動
在步驟二的先後順序動作，並沒有太大影響，設定後都可以再自由調整動作執行的順序。
所以我們想要讓 iPhone 可以自己發出聲音，而聲音不能太小聲，我們先在捷徑裡搜尋「音量」> 並將它的音量調整至 100%，用最大聲量來播放。
然後，可以搜尋「震動」> 選擇震動裝置，讓動作執行時手機也會跟著震動。
接下來搜尋「朗讀文字」，並且可以自行輸入希望 iPhone 朗讀的文字內容是什麼，到時在執行時它就會唸這段文字。
*特別注意： 手機不能開啟靜音！會聽不到朗讀的聲音
接下來，為了讓 iPhone 也會有有閃燈的效果，所以加入「手電筒」，並且加入兩個分別先開啟，再關閉。
到目前為止，要執行的動作都加入了，iPhone 會震動、有閃燈，還會以最大聲量讓你知道它的位置，接下來就是要「重覆」這些動作，以避免你還沒找到手機就執行完畢了。
搜尋「重複」，並且把要執行的動作放在重複的動作裡面，執行次數則可以讓它播放多次一點。
最後，就是再加入一次「音量」，讓它降回原本的 50% ，或者更低音量也可以。
Step 3: 開啟永遠聆聽 Hey～Siri 功能
為避免你在呼叫 iPhone 時，它螢幕朝下不會啟動 Siri 助理，所以要確定這個功能有沒有被開啟。
從「設定」>「輔助使用」>「Siri」>將永遠聆聽「嘿 Siri」功能開啟，這樣子就能確保隨時都能呼叫 Siri 了。
Step 4: 完成
跟著步驟操作就可以完成設定，如果希望閃光可以多次一點，也可以在重複裡面多加入手電筒開啟/關閉的動作。
*特別注意： 手機不能開啟靜音！會聽不到朗讀的聲音
如果懶的自己動手做，也可以直接把 APPLEFANS 蘋果迷做好的「我的手機在哪裡」捷徑功能加入。
*特別注意： 手機不能開啟靜音！會聽不到朗讀的聲音
《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》
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