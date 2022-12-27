快訊

信仰不同小薰被阻婚！尹馨爆也和交往3年阿中因此分手

足球／快訊！傳出比利已向家人告別 親友隨侍在側

本周外資放年假！台股開盤上漲25點開14,310點 台積電開盤上漲1.5元

恐怖呦…Google日曆竟有「假行程」！一招教你預防行事曆不被盜

聯合新聞網／ 綜合報導
Google日曆最近傳出BUG，有用戶的私人行事曆上，出現一個與自己無關的「虛擬行程」。圖擷自Google
Google日曆最近傳出BUG，有用戶的私人行事曆上，出現一個與自己無關的「虛擬行程」。圖擷自Google

自從Google日曆被開發後，成了許多人在工作與生活上的好夥伴，不僅可以在手機上快速記錄，電腦上也輕易操作。但最近卻傳出Google日曆出現BUG，有用戶的私人行事曆上，出現一個與自己無關的「虛擬行程」。

根據《Phone Arena》報導，一名Google用戶在推特上貼出自己的Google日曆，在連動Gmail的狀況下，因為有許多廣告信跟新聞通知，擅自在她的行事曆上建立了來自廣告內容的行程，而這些行程根本就不是她生活中的真實事件。也有其他用戶反應，自己的Google日曆也出現了「美國金融隱私聲明」的整天活動紀錄；這些烏龍不僅出現在iOS用戶，連Android用戶的手機也都出現這些失誤。

目前還沒有明確理由知道為什麼會發生這種情況，但用戶可以利用Google日曆的設定改善。有碰到相同情形的用戶，可以打開日曆的應用程式，並點選左上角的目錄鍵，接著選取最下方的「設定」（電腦版則為右上方的「設定鍵」），再選「Gmail中的活動」後，把原本開啟的「在日曆中顯示 Gmail 自動建立的活動」選項關閉即可。

這麼做可以預防Google日曆依據Gmail自動幫自己建立活動，但它同樣也會阻止用戶在Gmail上自動設立設計。因此喜歡把航班資訊、飯店入住時間、餐廳訂位資訊、電影或演唱會等票務資訊自動建立在Google日曆上的人，則保持原設定即可。

報導預期Google會修復這個失誤，不過現在只有零星個案發生這些烏龍，因此還是呼籲用戶留意自己的日曆是否有出現相同問題。

延伸閱讀

開箱影片／Google Pixel Watch導航「錶」現No.1、圓潤錶面科技感 可惜有1遺憾

自宅不想在Google Maps上被看光？1步驟教你在地圖上「永遠模糊」

Google Chrome重度使用者看過來！教你用「密碼管理員」設複雜密碼不怕被駭

Google通知「還記得這天嗎」勾起他三年前痛苦回憶 網笑翻：專挖黑歷史

相關新聞

恐怖呦…Google日曆竟有「假行程」！一招教你預防行事曆不被盜

自從Google日曆被開發後，成了許多人在工作與生活上的好夥伴，不僅可以在手機上快速記錄，電腦上也輕易操作。但最近卻傳出Google日曆出現BUG，有用戶的私人行事曆上，出現一個與自己無關的「虛擬行程」。

比冰棒Zenly更紅！「匿名問答」夯翻IG 教你用NGL App問害羞問題

回顧2022年，大家一定有很多事想和好友們聊聊！而社交平台Instagram（IG）、Facebook（FB，臉書）最近在夯什麼？原來是在夯一款「匿名問答」的App名為「NGL」，火速占據蘋果（Apple）的App Store免費排行榜第1名，擠下堪稱是「抓猴神器」Zenly的替代App「冰友」，到底該怎麼玩這款匿名發問的App？《聯合新聞網》帶你操作去。

iOS 16.2這天更新！10大功能介紹 無邊記App、Apple Music卡拉OK必玩

就在 iOS 16.1 發佈了一個多月後，Apple 將在 12 月 12 日這週正式向全球用戶推出 iOS 16.2 更新，而這次的 iOS 16.2更新有許多實用的新功能及改善， 像是推出全新的無邊記 App、支援 Apple Music 開唱/卡拉OK功能、新增鎖定畫面睡眠小工具及用藥提醒小工具等，也為 AOD 永遠顯示支援隱藏桌布及通知功能。

沒冰棒Zenly很焦慮？5個「找尋好友定位」App來了！這2款人人已載、直接緊盯行蹤

被稱為「抓猴神器」的「冰棒」Zenly App，將於2023年2月3日關閉，不少粉絲感傷在這裡留下許多回憶，《聯合新聞網》曾報導如何保存Zenly App的紀錄。不少網友也尋找有無替代Zenly的App，可以「找尋朋友當下位置」，推薦了「冰友」等App，但其實透過「Google Maps」和蘋果（Apple）iOS系統的「尋找」App也能達成，《聯合新聞網》就帶你來玩一玩。

Google Chrome重度使用者看過來！教你用「密碼管理員」設複雜密碼不怕被駭

個資遭駭事件頻傳，不斷有專家呼籲使用者重視資安問題，若您對被駭客入侵感到害怕，又是Google瀏覽器的重度使用者，那可以研究他們最好用的功能之一，更改設定，防範資安問題。

宅宅上班不憂鬱…iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣

現代人離不開科技，都會搭配3C設備完成日常大小事，以蘋果（Apple）為例，像是用iPad做筆記，或是用iPhone的「提醒事項」App記載應做列表等，但你知道「提醒事項」除了可以記東西外，還能幫你「鼓舞打氣」嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。