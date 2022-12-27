恐怖呦…Google日曆竟有「假行程」！一招教你預防行事曆不被盜

自從Google日曆被開發後，成了許多人在工作與生活上的好夥伴，不僅可以在手機上快速記錄，電腦上也輕易操作。但最近卻傳出Google日曆出現BUG，有用戶的私人行事曆上，出現一個與自己無關的「虛擬行程」。

根據《Phone Arena》報導，一名Google用戶在推特上貼出自己的Google日曆，在連動Gmail的狀況下，因為有許多廣告信跟新聞通知，擅自在她的行事曆上建立了來自廣告內容的行程，而這些行程根本就不是她生活中的真實事件。也有其他用戶反應，自己的Google日曆也出現了「美國金融隱私聲明」的整天活動紀錄；這些烏龍不僅出現在iOS用戶，連Android用戶的手機也都出現這些失誤。

目前還沒有明確理由知道為什麼會發生這種情況，但用戶可以利用Google日曆的設定改善。有碰到相同情形的用戶，可以打開日曆的應用程式，並點選左上角的目錄鍵，接著選取最下方的「設定」（電腦版則為右上方的「設定鍵」），再選「Gmail中的活動」後，把原本開啟的「在日曆中顯示 Gmail 自動建立的活動」選項關閉即可。

這麼做可以預防Google日曆依據Gmail自動幫自己建立活動，但它同樣也會阻止用戶在Gmail上自動設立設計。因此喜歡把航班資訊、飯店入住時間、餐廳訂位資訊、電影或演唱會等票務資訊自動建立在Google日曆上的人，則保持原設定即可。

報導預期Google會修復這個失誤，不過現在只有零星個案發生這些烏龍，因此還是呼籲用戶留意自己的日曆是否有出現相同問題。

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