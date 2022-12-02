宅宅上班不憂鬱…iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
現代人離不開科技，都會搭配3C設備完成日常大小事，以蘋果（Apple）為例，像是用iPad做筆記，或是用iPhone的「提醒事項」App記載應做列表等，但你知道「提醒事項」除了可以記東西外，還能幫你「鼓舞打氣」嗎？
有時無法控制自己的壞心情何時來臨，上班途中可能一個感觸就會讓你陷入低潮。與其讓低潮發生，不如先讓自己的心情好起來！從iPhone「提醒事項」App透過「目的地」的方式設定「正能量話語」，走到公司時就會自動通知，讓你看到訊息不再孤單與憂鬱，《聯合新聞網》就帶你操作一次「微宅味」相關設定。
★讓蘋果「提醒事項」App充滿正能量
1.打開「提醒事項」App→新增提醒事項→輸入想要的字句「『你今天很帥』要擁有好心情」。→完成
2.提醒事項可看到該列表，點選它→按下右邊的i鍵→進入「詳細資訊」畫面→以「地點」當作目標，開啟「位置」、點選「自訂」
3.可自行輸入位置／目前位置，選定後挑選「抵達或離開」→選好後回到詳細資訊按下完成→列表中可看見相關位置資訊
4.等待到達公司後收到「正能量話語」囉！
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
📢 漲價的iPad 10和iPad 9買哪台？這3點決定、非全貼合螢幕恐成致命傷
📢 台灣沒在防！日本PS VR2堵黃牛祭7大「高門檻」條件預購 網友讚翻
📢 《寶可夢朱／紫》有色色BUG？丟寶可夢球意外讓主角「生大鵰」
📢 【周報】Apple Watch救台灣媽媽一命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言