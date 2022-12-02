宅宅上班不憂鬱…iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣

現代人離不開科技，都會搭配3C設備完成日常大小事，以蘋果（Apple）為例，像是用iPad做筆記，或是用iPhone的「提醒事項」App記載應做列表等，但你知道「提醒事項」除了可以記東西外，還能幫你「鼓舞打氣」嗎？

有時無法控制自己的壞心情何時來臨，上班途中可能一個感觸就會讓你陷入低潮。與其讓低潮發生，不如先讓自己的心情好起來！從iPhone「提醒事項」App透過「目的地」的方式設定「正能量話語」，走到公司時就會自動通知，讓你看到訊息不再孤單與憂鬱，《聯合新聞網》就帶你操作一次「微宅味」相關設定。

★讓蘋果「提醒事項」App充滿正能量 1.打開「提醒事項」App→新增提醒事項→輸入想要的字句「『你今天很帥』要擁有好心情」。→完成 iPhone「提醒事項」App利用「目的地」，可以相關操作「正能量話語」。（製圖／聯合新聞網） 2.提醒事項可看到該列表，點選它→按下右邊的i鍵→進入「詳細資訊」畫面→以「地點」當作目標，開啟「位置」、點選「自訂」 iPhone「提醒事項」App利用「目的地」，可以相關操作「正能量話語」。（製圖／聯合新聞網） 3.可自行輸入位置／目前位置，選定後挑選「抵達或離開」→選好後回到詳細資訊按下完成→列表中可看見相關位置資訊 iPhone「提醒事項」App利用「目的地」，可以相關操作「正能量話語」。（製圖／聯合新聞網） 4.等待到達公司後收到「正能量話語」囉！ iPhone「提醒事項」App利用「目的地」，可以相關操作「正能量話語」。（示意圖／聯合新聞網）

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