笑！iPhone人像模式拍愛犬糗剩狗鼻 網驚「那真的是臉啊」曝2解方

今年9月蘋果（Apple）推出的iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，在鏡頭上升級至4800萬畫素，畫質與細節明顯優於舊款iPhone 13 Pro系列。不過國外有一名網友為愛犬以「人像模式」拍照，卻讓系統意外「對焦錯誤」，被網友笑稱這裡也是「臉」沒有錯，也透露這問題有解決方式。

一名網友在reddit論壇貼出一張照片，上頭可見該名網友為自己的愛犬以iPhone的「人像模式」拍照，而「人像模式」即為能為當下的取景模樣產生景深效果，也就是對焦前方對象、並且模糊後方背景的照片。不過他所拍的照片似乎是系統對焦錯誤，把愛犬的「狗鼻」當成對焦主體，導致身體與頭部眼睛部分全部模擬化，該照引起網友熱議。

一名網友用iPhone為愛犬拍人像照，沒想到對焦的主體變成「狗鼻」，讓網友搞笑稱「那邊（指鼻子部分）真的有人臉啊」。（翻攝自reddit論壇）

不少網友大笑稱「悲劇了」、「這就是我們贏得過人工智慧（AI）的原因」，也有網友搞笑回應，這個「狗鼻」對AI來說，鼻孔是眼睛、下面配上嘴巴，「真的是一張臉啊！」並要原Po試試愛犬的狗鼻可否通過Face ID解鎖。

一名網友用iPhone為愛犬拍人像照，沒想到對焦的主體變成「狗鼻」，讓網友搞笑稱「那邊（指鼻子部分）真的有人臉啊」。（翻攝自reddit論壇）

面對尷尬的「狗鼻」成為對焦主體，果粉透露有解決方法，可透過「照片」App的編輯功能調整景深或移除「人像模式」。《聯合新聞網》實測這些事後補救的方法相當簡單，就來一起學一學吧！

以小編前陣子搶先直奔日本東京淺草遊玩（os：要被打了）為例，原先用iPhone 14 Pro Max所拍的「人像」照片之主體算是清楚，但若背景人群還想要更模糊／或取消景深照該怎麼辦？在做這些動作前，需注意照片一定要以「人像模式」拍攝才能在事後調整景深，照片左上角會有「人像」標示可供辨識，而事後編輯照片時，不能調整對焦主體，只能透過消除景深效果讓「想要的主體」出現。

★取消景深效果 從「照片」App點選照片→右上角「編輯」→畫面頂端的「人像」點選後就可取消景深（再點選一次就會恢復景深效果）。 想調整照片景深，需注意原始照片是否以「人像模式」拍照，若是的話，可進入照片App點選右上角編輯進行處理。（製圖／聯合新聞網） 若原本對焦主體錯誤，事後編輯照片無法調整對焦主體，只能「關閉景深效果」，這次可以點選照片上方「人像」取消該功能，想要重新恢復景深功能時，再點選一次即可。（製圖／聯合新聞網） ★增加景深效果 點選右上角「編輯」→點選畫面頂端的「f」按鈕後，照片下方出現滑桿，可向左或向右拖移調整景深。往左數字愈低，背景愈模糊；往右則背景更清楚。 調整景深程度，可點選左上角「f」按鍵後，下方會出現滑桿，可向左或向右拖移調整景深。（製圖／聯合新聞網）

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