圖文教你做／EXCEL「搜尋／取代」功能藏祕訣 3符號尋找更快速！

我尋尋覓覓，尋尋覓覓再找文章裡的資料，不論在Word或是Excel中大家一定多少有使用過Ctrl+F搜尋功能，讓大家快速在檔案內找到自己想找的資料。

但其實除了最基本的搜尋外，我們還可以來點進階版讓搜尋功能用得更極致。

搜尋

第一招：基本搜尋

👉使用時機:懶得再檔案裡大海撈針

快捷鍵：Ctrl+F輸入關鍵字搜尋

（圖／麥斯雞提供）

Ex:老師想要尋找[大牛]的基本資料在哪一排

步驟：搜尋快捷鍵Ctrl+F，👉尋找目標內填入[大牛]👉全部尋找

（圖／麥斯雞提供）

第二招:進階搜尋

可以在搜尋內容中使用 萬用字元，例如問號 (？) 、星號 (*) 、波狀符號 (~) 來幫助搜尋的效率。

今天就介紹兩個常用到的萬用字元

✨使用問號「？」尋找任何單一字元，例如，王 ? 明 會找到 「王小明」 和 「王大明」。

（圖／麥斯雞提供）

✨使用星號「*」來尋找任意數目的字元，例如，J*y 會找到 「Jimmy」 和 「Jerry」

（圖／麥斯雞提供）

✨使用波浪號「~」：表示波浪符右側的符號(例如: ? 或 *)不是萬用字元

EX: 我要找[王*明] ，在尋找欄位就要打[王~*明]這樣才不會找成[王小明]或[王大明]

（圖／麥斯雞提供）

何謂萬用字元? 官方解釋：萬用字元是一種特殊字元，可代表文字值中的未知字元，很適合尋找具有類似但並非相同資料的多個專案。萬用字元也可以協助根據指定的模式比對來取得資料。（引用自Microsoft官網）

取代

第一招：基本取代

Ex:想把「高雄」全部改為「高雄市」

（圖／麥斯雞提供）

第二招：格式取代

取代功能除了基本的換字，還可以將搜尋到的欄位進行格式更改，

Ex：儲存格格式、對齊方式、字型、外框、背景色…。

（圖／麥斯雞提供）

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

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