教你玩／iCloud.com大翻新更直覺！iCloud信箱就在這、還有1功能同步超方便
你還在想要怎麼收iCloud信箱的mail嗎？現在更容易找到了，蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版搶鮮體驗，整個介面看起來更人性化，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。
以往的iCloud.com，登入帳號密碼後，不管是用手機或電腦版進入iCloud.com後，畫面有點像是舊款iOS App的操作介面，相當簡潔，若第一次登入者恐怕會不知該怎麼點選。
蘋果日前推出Beta預覽版（https://beta.icloud.com/）後，整個介面翻新，調整了按鈕（App）的位置及多了工作預覽列，還能自己設定排序，只要將網頁往下移至「自訂首頁」即可完成，整體看來更為直覺方便。《聯合新聞網》也實測，發現翻新的iCloud.com有2大方便的功能。
1.找尋iCloud郵件更方便
以往有了iCloud帳號，不小心填了iCloud信箱當收信位置，結果找不到哪裡可以收信嗎？現在透過新版iCloud.com一眼就能看到「郵件」的工作預覽列，該處就是iCloud收信位置，點進去就能看到更多郵件資訊，相當方便。
2.微軟、其他手機也能用「備忘錄」共用
雖然「蘋果全家桶（意即使用iPhone、iPad、MacBook全套蘋果設備）」很好用，但如果其中1項非蘋果設備，也不用擔心卡關囉！像是「備忘錄」的功能，就算你是用Windows（微軟）筆電，也能從新版iCloud.com裡頭處理並同步資訊，或是照片、文件、檔案等，也能輕鬆上傳同步。
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