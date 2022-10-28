快訊

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

馬斯克入主後將私有化推特！11月8日從紐交所下市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教你玩／iCloud.com大翻新更直覺！iCloud信箱就在這、還有1功能同步超方便

聯合新聞網／ 綜合整理
蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版，整個介面看起來更人性化與直覺，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。（圖／聯合新聞網）
蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版，整個介面看起來更人性化與直覺，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。（圖／聯合新聞網）

你還在想要怎麼收iCloud信箱的mail嗎？現在更容易找到了，蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版搶鮮體驗，整個介面看起來更人性化，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。

以往的iCloud.com，登入帳號密碼後，不管是用手機或電腦版進入iCloud.com後，畫面有點像是舊款iOS App的操作介面，相當簡潔，若第一次登入者恐怕會不知該怎麼點選。

記得要先申請Apple ID帳號才能登入喔。（圖／聯合新聞網）
記得要先申請Apple ID帳號才能登入喔。（圖／聯合新聞網）

蘋果舊版iCloud.com介面看起來像是陽春版的App，第一次登入時恐怕會不知道怎麼點選。（圖／聯合新聞網）
蘋果舊版iCloud.com介面看起來像是陽春版的App，第一次登入時恐怕會不知道怎麼點選。（圖／聯合新聞網）

蘋果日前推出Beta預覽版（https://beta.icloud.com/）後，整個介面翻新，調整了按鈕（App）的位置及多了工作預覽列，還能自己設定排序，只要將網頁往下移至「自訂首頁」即可完成，整體看來更為直覺方便。《聯合新聞網》也實測，發現翻新的iCloud.com有2大方便的功能。

蘋果新版的iCloud.com，整個介面看起來更人性化與直覺，也能馬上看到相關App的工作預覽列。（圖／聯合新聞網）
蘋果新版的iCloud.com，整個介面看起來更人性化與直覺，也能馬上看到相關App的工作預覽列。（圖／聯合新聞網）

蘋果新版iCloud.com可以調整工作預覽列的位置，只要將網頁移至下方選擇「自訂首頁」就能直接調整位置。（圖／聯合新聞網）
蘋果新版iCloud.com可以調整工作預覽列的位置，只要將網頁移至下方選擇「自訂首頁」就能直接調整位置。（圖／聯合新聞網）

1.找尋iCloud郵件更方便

以往有了iCloud帳號，不小心填了iCloud信箱當收信位置，結果找不到哪裡可以收信嗎？現在透過新版iCloud.com一眼就能看到「郵件」的工作預覽列，該處就是iCloud收信位置，點進去就能看到更多郵件資訊，相當方便。

調整完位置後，如此一來，便可以把最不容易發現的iCloud郵件放至最上面，下方可放備望錄一次看透透。一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，相當方便。（圖／聯合新聞網）
調整完位置後，如此一來，便可以把最不容易發現的iCloud郵件放至最上面，下方可放備望錄一次看透透。一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，相當方便。（圖／聯合新聞網）

點進郵件或是備忘錄App，裡頭的功能和舊版一樣。（圖／聯合新聞網）
點進郵件或是備忘錄App，裡頭的功能和舊版一樣。（圖／聯合新聞網）

2.微軟、其他手機也能用「備忘錄」共用

雖然「蘋果全家桶（意即使用iPhone、iPad、MacBook全套蘋果設備）」很好用，但如果其中1項非蘋果設備，也不用擔心卡關囉！像是「備忘錄」的功能，就算你是用Windows（微軟）筆電，也能從新版iCloud.com裡頭處理並同步資訊，或是照片、文件、檔案等，也能輕鬆上傳同步。

一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，可上傳照片、文件、檔案、備忘錄等並同步資訊，相當方便。（圖／聯合新聞網）
一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，可上傳照片、文件、檔案、備忘錄等並同步資訊，相當方便。（圖／聯合新聞網）

相關連結

iCloud.com Beta版點我

延伸閱讀

幕前調度、無邊記App能「大家一起做筆記」！iPadOS 16八大功能報你知

帶你看懂iOS 16.1更新8亮點！iCloud共享相簿升級、動態島支援第三方APP即時動態

他失望Google手機仍用Tensor晶片 嚷「你我不買降500」激網友開罵曝原因

iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩

相關新聞

教你玩／iCloud.com大翻新更直覺！iCloud信箱就在這、還有1功能同步超方便

你還在想要怎麼收iCloud信箱的mail嗎？現在更容易找到了，蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版搶鮮體驗，整個介面看起來更人性化，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。

APP夯什麼／5款手機PTT瀏覽器好用對決！Lag到跳腳、「次世代神器」馬上現形

日前一名網友一度認為蘋果（Apple）iPhone突然大耗電的主因是iOS 16，沒想到實測後才得知一款PTT圖文瀏覽器「Mo PTT」App才是元凶，引起不少網友點頭認同有相同體驗，網友也紛紛推薦現在最好用的手機PTT App，《聯合新聞網》就以蘋果iOS系統為例，帶你比拚5個PTT App，看看哪款才是王道吧！

討厭蘋果動態島嗎？20款iPhone創意桌布曝光 蠟筆小新、派大星眉毛恰恰好擋住

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列專屬的「動態島」（Dynamic Island）風格傳出在iOS 16.1的測試版將會把動態島變得「更明顯」，但還是有部分果粉不愛動態島的設計，就有外媒和網友分享創意手機桌布，可以巧妙遮蓋動態島，或是讓動態島變成不一樣的風格，不再讓你一直感受到它的存在！

果粉都該知道的事！iPhone怎麼設緊急連絡人、傳送救援位置

在iPhone 14推出後，不少果粉衝著救援功能搶買新款iPhone，希望自己可以一機在手，功能無窮，將手機的效用發揮到最大。但你知道嗎？不論是不是iPhone 14，iPhone本身就設有可以挽救生命的功能，但前提是必須正確的設定，才能發揮。

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

不少人的工作已與平時使用的通訊軟體「綁在一起」形影不離了。一名網友表示，上司要求把LINE暱稱改成中文名字「讓大家辨認」讓他非常不悅，認為LINE帳號是私人的，「如果要強制就直接配公務機啊。」引起不少網友認同。事實上，LINE可以透過「自己幫別人改名」達到相同效果，就讓《聯合新聞網》來教教這個基本功。

整理包／想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了

今（2022）年10月13日邊境鬆綁，大家迫不及待飛去日本自由行度過愉快假期。在出發之前，《聯合新聞網》特別為您整理7款必備APP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。