教你玩／iCloud.com大翻新更直覺！iCloud信箱就在這、還有1功能同步超方便

你還在想要怎麼收iCloud信箱的mail嗎？現在更容易找到了，蘋果（Apple）翻新iCloud.com，推出Beta預覽版搶鮮體驗，整個介面看起來更人性化，《聯合新聞網》也帶你簡單操作。

以往的iCloud.com，登入帳號密碼後，不管是用手機或電腦版進入iCloud.com後，畫面有點像是舊款iOS App的操作介面，相當簡潔，若第一次登入者恐怕會不知該怎麼點選。

記得要先申請Apple ID帳號才能登入喔。（圖／聯合新聞網）

蘋果舊版iCloud.com介面看起來像是陽春版的App，第一次登入時恐怕會不知道怎麼點選。（圖／聯合新聞網）

蘋果日前推出Beta預覽版（https://beta.icloud.com/）後，整個介面翻新，調整了按鈕（App）的位置及多了工作預覽列，還能自己設定排序，只要將網頁往下移至「自訂首頁」即可完成，整體看來更為直覺方便。《聯合新聞網》也實測，發現翻新的iCloud.com有2大方便的功能。

蘋果新版的iCloud.com，整個介面看起來更人性化與直覺，也能馬上看到相關App的工作預覽列。（圖／聯合新聞網）

蘋果新版iCloud.com可以調整工作預覽列的位置，只要將網頁移至下方選擇「自訂首頁」就能直接調整位置。（圖／聯合新聞網）

1.找尋iCloud郵件更方便

以往有了iCloud帳號，不小心填了iCloud信箱當收信位置，結果找不到哪裡可以收信嗎？現在透過新版iCloud.com一眼就能看到「郵件」的工作預覽列，該處就是iCloud收信位置，點進去就能看到更多郵件資訊，相當方便。

調整完位置後，如此一來，便可以把最不容易發現的iCloud郵件放至最上面，下方可放備望錄一次看透透。一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，相當方便。（圖／聯合新聞網）

點進郵件或是備忘錄App，裡頭的功能和舊版一樣。（圖／聯合新聞網）

2.微軟、其他手機也能用「備忘錄」共用

雖然「蘋果全家桶（意即使用iPhone、iPad、MacBook全套蘋果設備）」很好用，但如果其中1項非蘋果設備，也不用擔心卡關囉！像是「備忘錄」的功能，就算你是用Windows（微軟）筆電，也能從新版iCloud.com裡頭處理並同步資訊，或是照片、文件、檔案等，也能輕鬆上傳同步。

一般微軟電腦或是手機也能登入iCloud.com，可上傳照片、文件、檔案、備忘錄等並同步資訊，相當方便。（圖／聯合新聞網）

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