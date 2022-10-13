討厭蘋果動態島嗎？20款iPhone創意桌布曝光 蠟筆小新、派大星眉毛恰恰好擋住

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列專屬的「動態島」（Dynamic Island）風格傳出在iOS 16.1的測試版將會把動態島變得「更明顯」，但還是有部分果粉不愛動態島的設計，就有外媒和網友分享創意手機桌布，可以巧妙遮蓋動態島，或是讓動態島變成不一樣的風格，不再讓你一直感受到它的存在！
《聯合新聞網》精選出20款有趣的手機桌布，像是有蠟筆小新、派大星的眉毛恰恰好與動態島的大小相同，模樣超可愛，提供讀者下載。
怎麼存圖片？
．iOS版：長按圖片→儲存到照片→照片就存到相片App裡面囉
．Android版：長按圖片→下載圖片→儲存成功
．電腦版：按右鍵→另存圖片→儲存成功
圖片1：點我下載
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蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列專屬的「動態島」（Dynamic Island）風格傳出在iOS 16.1的測試版將會把動態島變得「更明顯」，但還是有部分果粉不愛動態島的設計，就有外媒和網友分享創意手機桌布，可以巧妙遮蓋動態島，或是讓動態島變成不一樣的風格，不再讓你一直感受到它的存在！
在iPhone 14推出後，不少果粉衝著救援功能搶買新款iPhone，希望自己可以一機在手，功能無窮，將手機的效用發揮到最大。但你知道嗎？不論是不是iPhone 14，iPhone本身就設有可以挽救生命的功能，但前提是必須正確的設定，才能發揮。
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生活遇到的總總聲音都可以把它當成是噪音，據研究報告指出，若曝露在85分貝（db）以上的吵雜環境恐致聽力受損，雖然知道85分貝的「數值」很可怕，但你能確切得知「大聲程度」，或是身處的環境分貝數是多少嗎？其實擁有一台蘋果iPhone配上AirPods耳機就能測得出來。
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