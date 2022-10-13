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討厭蘋果動態島嗎？20款iPhone創意桌布曝光 蠟筆小新、派大星眉毛恰恰好擋住

聯合新聞網／ 綜合報導
把蠟筆小新桌布放入蘋果iPhone 14 Pro，眉毛正好對上動態島位置，模樣相當可愛。（翻攝自 TechDroider Twitter）
把蠟筆小新桌布放入蘋果iPhone 14 Pro，眉毛正好對上動態島位置，模樣相當可愛。（翻攝自 TechDroider Twitter

蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列專屬的「動態島」（Dynamic Island）風格傳出在iOS 16.1的測試版將會把動態島變得「更明顯」，但還是有部分果粉不愛動態島的設計，就有外媒和網友分享創意手機桌布，可以巧妙遮蓋動態島，或是讓動態島變成不一樣的風格，不再讓你一直感受到它的存在！

《聯合新聞網》精選出20款有趣的手機桌布，像是有蠟筆小新、派大星的眉毛恰恰好與動態島的大小相同，模樣超可愛，提供讀者下載。

怎麼存圖片？

．iOS版：長按圖片→儲存到照片→照片就存到相片App裡面囉

．Android版：長按圖片→下載圖片→儲存成功

．電腦版：按右鍵→另存圖片→儲存成功

不管是iOS版還是Android版，只要長按圖片就能儲存囉。（製圖／聯合新聞網）
不管是iOS版還是Android版，只要長按圖片就能儲存囉。（製圖／聯合新聞網）

圖片1：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter

圖片2：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自TechDroider Twitter

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

圖片11：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自wallpapers

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

圖片14：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
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圖片17：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

圖片18：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

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可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

圖片20：點我下載

可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站）
可巧妙擋住蘋果「動態島」、或將動態島合而為一成為另一種新面貌的手機桌布。（翻攝自ytechb網站

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