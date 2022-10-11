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果粉都該知道的事！iPhone怎麼設緊急連絡人、傳送救援位置

聯合新聞網／ 綜合報導
不論是不是iPhone14，iPhone本身就設有可以挽救生命的功能，但前提是必須正確的設定，才能發揮。圖擷自APPLE
不論是不是iPhone14，iPhone本身就設有可以挽救生命的功能，但前提是必須正確的設定，才能發揮。圖擷自APPLE

iPhone 14推出後，不少果粉衝著救援功能搶買新款iPhone，希望自己可以一機在手，功能無窮，將手機的效用發揮到最大。但你知道嗎？不論是不是iPhone 14，iPhone本身就設有可以挽救生命的功能，但前提是必須正確的設定，才能發揮。

根據《太陽報》報導，不少科技達人都建議應該啟動iPhone裡一些重要的功能，包含緊急聯絡人。具有緊急求救（SOS）功能的的iPhone，可以讓用戶快速啟動「SOS緊急服務」，並新增緊急聯絡人。

開啟「健康」App→輕點右上角個人資料的照片→編輯「醫療卡」，選擇「緊急聯絡人」加入相關聯絡資訊即可完成。另外還能設定喚醒緊急求救的快速鍵，透過設定→「SOS緊急電話」，可選擇「按住通話」或「按五下通話」，就能開啟這項功能。

iPhone可以變更撥打緊急電話的方式，一共有「按住通話」或「按五下通話」2種方法。（翻攝自蘋果官網）
iPhone可以變更撥打緊急電話的方式，一共有「按住通話」或「按五下通話」2種方法。（翻攝自蘋果官網）

當用戶遇到緊急狀況時，只要按住側邊按鈕和其中一個音量鍵（或你改成「按五下通話」之功能），直到畫面出現「SOS緊急服務」頁面，並拖移「緊急服務電話」滑桿，在緊急求救發出訊號後，iPhone將會透過簡訊傳給您所設定的緊急聯絡人，並把求救者的位置也同步傳送，倘若求救者位置發生改變，緊急聯絡人也會收到更新。

而蘋果也建議，除了設定緊急聯絡人之外，在「醫療ID」的功能裡，也可以建立自己的健康資訊，當出現需要緊急醫療援助時，救護人可以從鎖定的螢幕中取得關鍵醫療資訊，爭取搶救時間。

醫護人員可以從中看到患者的過敏、醫療狀況資訊，以及發生緊急狀況時，可以與誰聯繫。

iPhone iOS 16

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