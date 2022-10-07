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免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

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免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為LINE是私人通訊軟體，聽到主管要求把LINE暱稱改成中文名「讓大家辨認」而感到憤怒。（圖／聯合新聞網）
一名網友認為LINE是私人通訊軟體，聽到主管要求把LINE暱稱改成中文名「讓大家辨認」而感到憤怒。（圖／聯合新聞網）

不少人的工作已與平時使用的通訊軟體「綁在一起」形影不離了。一名網友表示，上司要求把LINE暱稱改成中文名字「讓大家辨認」讓他非常不悅，認為LINE帳號是私人的，「如果要強制就直接配公務機啊。」引起不少網友認同。事實上，LINE可以透過「改他人暱稱」達到相同效果，就讓《聯合新聞網》來教教這個基本功。

一名網友在批踢踢（PTT）Womentalk版表示，最近剛換新工作，沒想到遇到主管要求同仁把LINE暱稱改為中文名字讓大家相互認識，令他相當不高興，認為LINE是私人通訊軟體，若有緊急狀況，可以透過電話或Mail連絡，「如果要強制（LINE改名）就直接配公務機啊。」他也不解為何有些朋友也在名字後面加上「XX爸、XX媽」，只為了讓小孩的老師可以辨別身份，詢問網友是否「是常態」。

該文引起不少網友討論，「我覺得有些控制狂主管真的有病，叫人改名的也是。」更有人憤怒表示，曾經因為大頭貼是愛貓照，遭「愛狗派」主管嫌棄「貓很噁心」而換掉照片。但其實LINE可透過「改他人暱稱」就能解決「要求下屬改名」的問題。《聯合新聞網》就來帶你做一次。

1.透過「心情」改名

老闆硬要求要改LINE名稱該怎麼辦？可以透過「心情」區域改名。

電腦版：點選個人頭相→按右邊「筆」的編輯鈕修改→完成

電腦版-從心情額外增加Line暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）
電腦版-從心情額外增加Line暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）

手機版：首頁→點選左上角的名字下方區域修改→完成

手機版-從心情額外增加Line暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）
手機版-從心情額外增加Line暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）

2.幫別人改名

不用要求下屬改名，老闆或主管們可以「自行幫別人改名」喔！

電腦版：加入好友後點選該人頭像→點選名字旁的編輯鈕修改暱稱→完成後，新暱稱的下方會有灰字體的「對方原始名字」，即為修改成功。

電腦版-自己改他人LINE暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）
電腦版-自己改他人LINE暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）

手機版：加入好友後點選該人頭像→點選名字旁的編輯鈕修改暱稱→完成後再按進編輯鈕，若見到上方「好友設定的名稱」與你的新暱稱不同，即為成功。

手機版-自己改他人LINE暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）
手機版-自己改他人LINE暱稱的方法。（圖／聯合新聞網）

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