免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好
不少人的工作已與平時使用的通訊軟體「綁在一起」形影不離了。一名網友表示，上司要求把LINE暱稱改成中文名字「讓大家辨認」讓他非常不悅，認為LINE帳號是私人的，「如果要強制就直接配公務機啊。」引起不少網友認同。事實上，LINE可以透過「改他人暱稱」達到相同效果，就讓《聯合新聞網》來教教這個基本功。
一名網友在批踢踢（PTT）Womentalk版表示，最近剛換新工作，沒想到遇到主管要求同仁把LINE暱稱改為中文名字讓大家相互認識，令他相當不高興，認為LINE是私人通訊軟體，若有緊急狀況，可以透過電話或Mail連絡，「如果要強制（LINE改名）就直接配公務機啊。」他也不解為何有些朋友也在名字後面加上「XX爸、XX媽」，只為了讓小孩的老師可以辨別身份，詢問網友是否「是常態」。
該文引起不少網友討論，「我覺得有些控制狂主管真的有病，叫人改名的也是。」更有人憤怒表示，曾經因為大頭貼是愛貓照，遭「愛狗派」主管嫌棄「貓很噁心」而換掉照片。但其實LINE可透過「改他人暱稱」就能解決「要求下屬改名」的問題。《聯合新聞網》就來帶你做一次。
1.透過「心情」改名
老闆硬要求要改LINE名稱該怎麼辦？可以透過「心情」區域改名。
電腦版：點選個人頭相→按右邊「筆」的編輯鈕修改→完成
手機版：首頁→點選左上角的名字下方區域修改→完成
2.幫別人改名
不用要求下屬改名，老闆或主管們可以「自行幫別人改名」喔！
電腦版：加入好友後點選該人頭像→點選名字旁的編輯鈕修改暱稱→完成後，新暱稱的下方會有灰字體的「對方原始名字」，即為修改成功。
手機版：加入好友後點選該人頭像→點選名字旁的編輯鈕修改暱稱→完成後再按進編輯鈕，若見到上方「好友設定的名稱」與你的新暱稱不同，即為成功。
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