你知道80分貝有多大聲嗎？用蘋果iPhone配AirPods直接測出現場音量

生活遇到的總總聲音都可以把它當成是噪音，據研究報告指出，若曝露在85分貝（db）以上的吵雜環境恐致聽力受損，雖然知道85分貝的「數值」很可怕，但你能確切得知「大聲程度」，或是身處的環境分貝數是多少嗎？其實擁有一台蘋果iPhone配上AirPods耳機就能測得出來。

據蘋果（Apple）官網描述人體所能承受的音量時間上限，80分貝為1天5小時30分／1周40小時；85分貝為1天1小時45分／1周12小時30分鐘；90分貝為1天30分鐘／一周4小時等，若超過上述時間將導致聽力受損。

這時若身邊剛好有一台iPhone與耳機AirPods系列就能簡易偵測所處環境的音量。

《聯合新聞網》以AirPods 2實測，將AirPods 2充電盒打開配對iPhone後，透過右上方向下滑動的「控制中心」叫出「聽力」功能，若一開始未設定該功能，可至「設定→控制中心→更多控制項目」，將「聽力」選項往上移至「已包含控制項目」，設定好後，就可以再回上述方法滑動叫出控制中心的聽力功能。

AirPods配對蘋果iPhone。（製圖／聯合新聞網）

蘋果iOS控制中心加入「聽力」工具方法。（製圖／聯合新聞網）

監測環境音量

右上方下滑控制中心，可從「聽力」→開啟「即時聆聽」，控制中心的「聽力」圖示功能也會有綠色色塊出現，可簡易偵測所處環境下的聲音，此時耳機也能「放大」其現場聲音。《聯合新聞網》實測，辦公室環境安靜、僅有機器運作之聲音下，分貝數約為47至51分貝，音量表顯示為綠色「正常」。

「即時聆聽」現場音量。（製圖／聯合新聞網）

監測耳機音樂音量

實測聆聽《聯合新聞網》的指揮中心直播影片，一樣從右上方下滑控制中心，打開「聽力」，即可實際看到自己所聽的音樂或影片之音量，若超過80分貝時，音量表將變為橘色，並有「大聲」字眼警告使用者聆聽音量過大，需調整音量回歸至正常。

監測耳機播放音樂音量。（製圖／聯合新聞網）

透過「健康」App查看聽力狀況

事後也能透過「健康」App→瀏覽→耳機音量查看自己的聆聽情況。經過一連串測試，其實不難發現，在耳機聆聽音樂或看影片時，容易因環境噪音過大而不自覺地將耳機音量調高，容易達到80分貝。無形之中讓耳朵造成壓力，因此身邊如果正好有一台iPhone和AirPods系列，正好能拿來監測噪音。

健康app查看聽力相關資訊。（製圖／聯合新聞網）

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