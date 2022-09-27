不怕LINE訊息滅絕！設「備份啟用碼」 跨系統換機輕鬆復原紀錄、內藏2限制

苦惱換新手機時，LINE的對話紀錄統統不見嗎？LINE官方昨（26）日推出全新「備份啟用碼」，能還原最近2周前的紀錄，跨系統換機或手機遺失時都可使用。《聯合新聞網》就帶你操作一次方便的功能吧！

據LINE台灣官方BLOG表示，全新的「備份啟用碼」，可在同系統、跨系統換機，或是手機遺失或故障時使用，需注意僅能在新手機上復原最近2周（14天）的聊天紀錄。不過，若同系統換機時，未啟用「備份啟用碼」，但有備份iCloud或Google Drive，也能夠還原LINE的聊天紀錄。

想使用「備份啟用碼」，LINE的版本需在12.13.0（含）以上或更新的版本，以蘋果iOS版本為例，相關操作如下：

1.在LINE設定點選「備份聊天記錄」。

「備份啟用碼」相關操作步驟。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG）

2.點選「建立備份啟用碼並備份聊天記錄」，設定6位數字密碼後就可以開始進行備份。

「備份啟用碼」相關操作步驟。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG）

3.備份完後記得設定備份頻率（如每天），或是能刪除備份資料。

4.若忘記備份啟用碼（密碼），可在原手機還能登入時「重新設定備份啟用碼」。且「備份啟用碼」設定後便無法取消設定，一旦換了新手機，又遺失掉該密碼，因隱私因素，無法透過LINE客服重設。若新、舊手機為同系統，還是可以復原已備份於iCloud或Google Drive的聊天紀錄。

「備份啟用碼」相關操作步驟。（圖／翻攝自LINE台灣官方BLOG）

簡易版iOS與安卓（Android）「備份啟用碼」設定步驟 ★iOS LINE主頁「設定」→備份聊天記錄→建立備份啟用碼並備份聊天記錄→設定備份啟用碼 ★Android LINE主頁「設定」→備份及還原聊天記錄→建立備份啟用碼並備份聊天記錄→設定備份啟用碼

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