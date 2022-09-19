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App夯什麼／蘋果「動態島」還能做啥？變動物園、玩小遊戲 2個App玩給你看

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
蘋果iPhone 14 Pro系列的「動態島」可以玩什麼？就有App將它與養寵物結合在一起 ，相當有趣。《聯合新聞網》就帶你玩玩看！（翻攝自macrumors）
蘋果iPhone 14 Pro系列的「動態島」可以玩什麼？就有App將它與養寵物結合在一起 ，相當有趣。《聯合新聞網》就帶你玩玩看！（翻攝自macrumors

誰說蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列的動態島（Dynamic Island）沒有用？愈來愈多第三方App結合動態島推出療癒小工具或是遊戲，讓它變得「更有價值」，像是「Apollo for Reddit」的「動態島動物園」、「Hit The Island」的打動態島遊戲等，《聯合新聞網》就實際帶你玩一次！

Hit The Island

相信有玩過電動的人一定知道「打磚塊」這款遊戲，「Hit The Island」把打磚塊的部分變成「打動態島」，玩家只要想辦法透過圓球打擊到上方的動態島即可算1次，隨著打到的次數愈多，球的速度也會變快。結算之後也會將黑色色塊放大載入分數，將動態島功能發揮淋漓盡致。

「Hit The Island」App就是將以前熱門的打磚塊遊戲，改成「打動態島」，打到才會算1次紀錄，打得愈多、速度愈快。（製圖／聯合新聞網）
「Hit The Island」App就是將以前熱門的打磚塊遊戲，改成「打動態島」，打到才會算1次紀錄，打得愈多、速度愈快。（製圖／聯合新聞網）

「Hit The Island」App就是將以前熱門的打磚塊遊戲，改成「打動態島」，打到才會算1次紀錄，打得愈多、速度愈快。（製圖／聯合新聞網）
「Hit The Island」App就是將以前熱門的打磚塊遊戲，改成「打動態島」，打到才會算1次紀錄，打得愈多、速度愈快。（製圖／聯合新聞網）

★Hit The Island

下載網址：https://apps.apple.com/tw/app/hit-the-island/id1644376309

Apollo for Reddit

「Apollo for Reddit」App其實是一款針對國外知名論壇、堪稱是國外版PTT的「Reddit」的第三方App，而論壇「Reddit」對台灣人來說較為陌生。不過，我們可以將重點放在最新改版的部分，只要你使用的是有動態島功能的iPhone 14 Pro系列，一點進App就可以看到擁有專屬小功能──「動態島動物園（a "tamagotchi" for the Dynamic Island）」。

「Apollo for Reddit」App針對國外論壇Reddit打造出的第三方軟體，針對iPhone 14 Pro系列新增動態島動物園功能，可以在動態島上養寵物。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」App針對國外論壇Reddit打造出的第三方軟體，針對iPhone 14 Pro系列新增動態島動物園功能，可以在動態島上養寵物。（製圖／聯合新聞網）

該App的「動態島動物園」即為在動態島上方區域添加小動物，像是貓、狗、刺猬、狐狸等。《聯合新聞網》實測，可在Settings→General→Pixel Pals上設定毛小孩圖案，但免費版限制使用貓和狗，其他動物則須升級至付費版。

「Apollo for Reddit」App的動態島動物園功能，可以把寵物換成貓、狗、刺猬、狐狸，但免費版僅限貓、狗，其他動物則需要升級付費版。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」App的動態島動物園功能，可以把寵物換成貓、狗、刺猬、狐狸，但免費版僅限貓、狗，其他動物則需要升級付費版。（製圖／聯合新聞網）

「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後，在使用該App期間，就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動，相當可愛。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後，在使用該App期間，就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動，相當可愛。（製圖／聯合新聞網）

選定好喜愛的小動物後，在你使用「Apollo for Reddit」App期間，就可以看到你的毛小孩在動態島周圍來回散步或停留，有時甚至會趴下來睡覺，相當可愛；此外，還能在鎖定畫面設定成小工具，較為可惜之處在於不能與毛小孩互動，但配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能，上班時間瞄一眼手機看看貓貓狗狗，就能讓自己心情變得平靜，非常療癒。

「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後，在使用該App期間，就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動，相當可愛。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後，在使用該App期間，就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動，相當可愛。（製圖／聯合新聞網）

「Apollo for Reddit」也能將小動物設定在鎖定畫面小工具上，只是背景與小動物的顏色不要太相近較好。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」也能將小動物設定在鎖定畫面小工具上，只是背景與小動物的顏色不要太相近較好。（製圖／聯合新聞網）

「Apollo for Reddit」小動物的鎖定畫面也會不時看到毛小孩在活動。（製圖／聯合新聞網）
「Apollo for Reddit」小動物的鎖定畫面也會不時看到毛小孩在活動。（製圖／聯合新聞網）

若配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能，更可以在鎖定畫面無時無刻看到「Apollo for Reddit」的小動物，非常療癒。（製圖／聯合新聞網）
若配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能，更可以在鎖定畫面無時無刻看到「Apollo for Reddit」的小動物，非常療癒。（製圖／聯合新聞網）

★Apollo for Reddit

下載網址：https://apps.apple.com/us/app/apollo-for-reddit/id979274575?platform=iphone

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