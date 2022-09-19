App夯什麼／蘋果「動態島」還能做啥？變動物園、玩小遊戲 2個App玩給你看
誰說蘋果（Apple）iPhone 14 Pro系列的動態島（Dynamic Island）沒有用？愈來愈多第三方App結合動態島推出療癒小工具或是遊戲，讓它變得「更有價值」，像是「Apollo for Reddit」的「動態島動物園」、「Hit The Island」的打動態島遊戲等，《聯合新聞網》就實際帶你玩一次！
Hit The Island
相信有玩過電動的人一定知道「打磚塊」這款遊戲，「Hit The Island」把打磚塊的部分變成「打動態島」，玩家只要想辦法透過圓球打擊到上方的動態島即可算1次，隨著打到的次數愈多，球的速度也會變快。結算之後也會將黑色色塊放大載入分數，將動態島功能發揮淋漓盡致。
★Hit The Island
下載網址：https://apps.apple.com/tw/app/hit-the-island/id1644376309
Apollo for Reddit
「Apollo for Reddit」App其實是一款針對國外知名論壇、堪稱是國外版PTT的「Reddit」的第三方App，而論壇「Reddit」對台灣人來說較為陌生。不過，我們可以將重點放在最新改版的部分，只要你使用的是有動態島功能的iPhone 14 Pro系列，一點進App就可以看到擁有專屬小功能──「動態島動物園（a "tamagotchi" for the Dynamic Island）」。
該App的「動態島動物園」即為在動態島上方區域添加小動物，像是貓、狗、刺猬、狐狸等。《聯合新聞網》實測，可在Settings→General→Pixel Pals上設定毛小孩圖案，但免費版限制使用貓和狗，其他動物則須升級至付費版。
選定好喜愛的小動物後，在你使用「Apollo for Reddit」App期間，就可以看到你的毛小孩在動態島周圍來回散步或停留，有時甚至會趴下來睡覺，相當可愛；此外，還能在鎖定畫面設定成小工具，較為可惜之處在於不能與毛小孩互動，但配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能，上班時間瞄一眼手機看看貓貓狗狗，就能讓自己心情變得平靜，非常療癒。
★Apollo for Reddit
下載網址：https://apps.apple.com/us/app/apollo-for-reddit/id979274575?platform=iphone
《※想推薦自家App強大功能嗎？歡迎來信（udn.3cnews@gmail.com）UDN數位頻道喔》
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 圖輯／全球瘋iPhone 14！他喊「蘋果找回夜排熱情」
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言