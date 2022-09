App夯什麼／蘋果「動態島」還能做啥？變動物園、玩小遊戲 2個App玩給你看

誰說蘋果(Apple)iPhone 14 Pro系列的動態島(Dynamic Island)沒有用?愈來愈多第三方App結合動態島推出療癒小工具或是遊戲,讓它變得「更有價值」,像是「Apollo for Reddit」的「動態島動物園」、「Hit The Island」的打動態島遊戲等,《聯合新聞網》就實際帶你玩一次!

Hit The Island

相信有玩過電動的人一定知道「打磚塊」這款遊戲,「Hit The Island」把打磚塊的部分變成「打動態島」,玩家只要想辦法透過圓球打擊到上方的動態島即可算1次,隨著打到的次數愈多,球的速度也會變快。結算之後也會將黑色色塊放大載入分數,將動態島功能發揮淋漓盡致。

「Hit The Island」App就是將以前熱門的打磚塊遊戲,改成「打動態島」,打到才會算1次紀錄,打得愈多、速度愈快。(製圖/聯合新聞網)

★Hit The Island 下載網址:https://apps.apple.com/tw/app/hit-the-island/id1644376309

Apollo for Reddit

「Apollo for Reddit」App其實是一款針對國外知名論壇、堪稱是國外版PTT的「Reddit」的第三方App,而論壇「Reddit」對台灣人來說較為陌生。不過,我們可以將重點放在最新改版的部分,只要你使用的是有動態島功能的iPhone 14 Pro系列,一點進App就可以看到擁有專屬小功能──「動態島動物園(a "tamagotchi" for the Dynamic Island)」。

「Apollo for Reddit」App針對國外論壇Reddit打造出的第三方軟體,針對iPhone 14 Pro系列新增動態島動物園功能,可以在動態島上養寵物。(製圖/聯合新聞網)

該App的「動態島動物園」即為在動態島上方區域添加小動物,像是貓、狗、刺猬、狐狸等。《聯合新聞網》實測,可在Settings→General→Pixel Pals上設定毛小孩圖案,但免費版限制使用貓和狗,其他動物則須升級至付費版。

「Apollo for Reddit」App的動態島動物園功能,可以把寵物換成貓、狗、刺猬、狐狸,但免費版僅限貓、狗,其他動物則需要升級付費版。(製圖/聯合新聞網)

「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後,在使用該App期間,就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動,相當可愛。(製圖/聯合新聞網)

選定好喜愛的小動物後,在你使用「Apollo for Reddit」App期間,就可以看到你的毛小孩在動態島周圍來回散步或停留,有時甚至會趴下來睡覺,相當可愛;此外,還能在鎖定畫面設定成小工具,較為可惜之處在於不能與毛小孩互動,但配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能,上班時間瞄一眼手機看看貓貓狗狗,就能讓自己心情變得平靜,非常療癒。

「Apollo for Reddit」設定好動態島動物園後,在使用該App期間,就能看到毛小孩在動態島範圍隨意走動,相當可愛。(製圖/聯合新聞網)

「Apollo for Reddit」也能將小動物設定在鎖定畫面小工具上,只是背景與小動物的顏色不要太相近較好。(製圖/聯合新聞網)

「Apollo for Reddit」小動物的鎖定畫面也會不時看到毛小孩在活動。(製圖/聯合新聞網)

若配合iPhone 14 Pro系列的「永遠顯示」功能,更可以在鎖定畫面無時無刻看到「Apollo for Reddit」的小動物,非常療癒。(製圖/聯合新聞網)

★Apollo for Reddit 下載網址:https://apps.apple.com/us/app/apollo-for-reddit/id979274575?platform=iphone

《※想推薦自家App強大功能嗎?歡迎來信(udn.3cnews@gmail.com)UDN數位頻道喔》

