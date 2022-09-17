教學／買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機？2方法搞定！免費「暫時」擴增iCloud空間祕訣曝

買到全新iPhone 14系列最重要的當然是備份後轉移至新手機，不過還是有很多苦手卡在「轉移新手機」這關，但其實從舊的iPhone轉移到新iPhone 14系列的方法，已比以往iTunes還原要來得輕鬆許多，一切都歸功於蘋果iCloud雲端儲存和「快速開始」功能，此外，還能暫時「無料」擴增iCloud空間幫助舊資料轉移。《聯合新聞網》就來帶你解決問題吧！

現代人使用iPhone都會幾乎捨棄iTunes，因為在操作上時常讓人搞不清楚，有可能一個誤按就讓資料清空了，蘋果iCloud此時就成為備份救星，只要輕鬆按一下就可以默默雲端備份好。

使用iCloud後會擁有免費5GB的儲存空間，想當然爾，5GB空間怎麼會夠呢？此時可以升級成iCloud+購買蘋果加值雲端訂閱項目，每月多付一些錢，就可以輕鬆保護好你的備份，台灣價格如下：

iCloud+價格 ．50GB：30元／月．200GB：90元／月．2TB：300元／月

許多人會問，要買哪一種儲存空間比較好呢？可以先查看自己手機的剩餘空間，從設定→一般→iPhone儲存空間就能查看使用情況。以小編為例，使用了194.8GB，最好買每月90元的200GB容量，換句話說，iCloud+的儲存空間建議比自己手機所使用的容量大較不會有問題。

查看iPhone剩餘空間。（製圖／聯合新聞網）

買好iCloud+雲端儲存空間了，接下來重頭戲「備份」來也！建議開啟Wi-Fi並充著電，若兩款iPhone年代差距差很多，最好將舊iPhone更新到iOS最新系統後再備份比較安全。步驟如下：

設定→最上面的ID→iCloud→iCloud備份選擇「開啟」→開啟「備份此iPhone」，若網路吃到飽的用戶也可開啟「透過行動網路備份」→按下「立即備份」就開始囉，備份時間會依據使用了多少儲存空間而決定時間長短，要有耐心等待它囉。

iCloud備份教學。（製圖／聯合新聞網）

iCloud備份教學。（製圖／聯合新聞網）

沒iCloud空間也可「暫時擴充」

不過，若你買了新的iPhone，但又不想花錢增加iCloud空間怎麼辦？蘋果提供21天的暫時iCloud儲存空間供舊資料轉移至新手機使用，舊iPhone必須要升級至iOS 15以上才能執行。步驟如下：

1.前往設定→一般→移轉或重置iPhone。2.為新的裝置做準備→開始設定。3.若發現「iCloud備份」選項關閉，請選擇「開啟備份來移轉」。4.若沒有足夠的iCloud儲存空間，會跳出符合取得免費額外iCloud儲存空間的資格，並點一下「繼續」，反之沒看到該訊息，就代表自己的iCloud儲存空間仍足夠。5.等待備份完成。

暫時增加iCloud空間方法。（製圖／聯合新聞網）

備份還原除了使用iTunes電腦還原外，這裡介紹更簡單的2個方法：「iCloud備份還原」及「快速開始」，建議開始回復舊資料到新iPhone的過程，不要對手機做任何事。

A、從iCloud還原舊資料到新iPhone

1.新裝置開啟後會有相關基本設定，點選「手動連結」、記得連結Wi-Fi。2.一連串操作後，選擇「從iCloud備份回復」，輸入Apple ID及密碼。

從iCloud回復。（製圖／聯合新聞網）

從iCloud回復。（製圖／聯合新聞網）

3.舊iPhone將會跳出允許登入要求，並到新裝置輸入雙重認證號碼。4.選擇想要的備份檔案還原，再依指示進行後續操作。5.開始回復→回復完成，App和資料將會繼續在背景下載。

B、從「快速開始」將舊資料轉移新iPhone

這動作會同時占用2支手機（例：舊的iPhone與新的iPhone 14 Pro），建議時間充裕的情況下再做轉移資料，相關步驟如下：

1.將新和舊2個裝置保持開啟狀態，並放在一起，舊iPhone記得開啟藍牙。2.舊iPhone此時會跳出Apple ID來設定新裝置。

利用「快速開始」進行舊iPhone內容轉移至新裝置，記得2支手機要放附近喔！（製圖／聯合新聞網）

3.新裝置上將出現動畫，請把舊iPhone拿起後對準新裝置上方的圖案。

利用「快速開始」進行舊iPhone內容轉移至新裝置，記得2支手機要放附近喔！（製圖／聯合新聞網）

4.耐心等待「在新的裝置上完成」的訊息出現。5.新裝置按照螢幕上的指示一步步驟操作，包含舊iPhone密碼、設定Face ID或Touch ID等就完成囉！

【加碼放映】舊安卓（Android）手機怎麼轉移到新iPhone？

1.安卓手機下載「移轉到iOS」App後進行備份操作。2.新iPhone經過基本設定後，選擇「從Android移轉」，隨後會出現1組10位數或6位數密碼，再依密碼輸入至安卓手機。

安卓手機轉移至蘋果iPhone。（製圖／聯合新聞網）

3.新iPhone會出現暫時性的Wi-Fi，安卓手機此時點一下「連線」以加入該Wi-Fi，等候「傳送資料」畫面出現。4.安卓手機決定好要移轉的內容後，按下「繼續」靜待2支手機都跑出完成訊息為止。（移轉內容可以是：聯絡人、訊息記錄、相機照片和影片、相簿、檔案和檔案夾、輔助使用設定、顯示器設定、網頁書籤、郵件帳號、WhatsApp 訊息和媒體，以及行事曆等。）

安卓手機轉移至蘋果iPhone。（製圖／聯合新聞網）

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