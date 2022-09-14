圖文教你做／懶人福音！拍電商商品照也好用 線上工具一次去背100張
Retoucher是一個線上背景移除工具，使用者只要將相片拖曳到網站，即可快速、簡單且在不用安裝任何軟體的情況下自動去背，適合人物、產品、汽車或是各種圖案。另一特色是Retoucher支援批次處理，如果想一次快速處理多張照片也沒問題，單次最多可同時上傳100張，照片多的時候就很有效率，對於沒有辦法自動將背景清除乾淨的圖片也有提供手動編輯模式，可使用編輯器進行細部調整。
Retoucher特別適合電商或線上銷售人員，只要在純色背景拍攝商品照，將照片上傳後就能非常完美地移除背景，同時加入新背景、使用透明背景或是加入陰影。Retoucher還有調整圖片尺寸、加入文字等各種常用編輯功能，既不需要聘請專業攝影師或設計師，也不用購買或學習Photoshop專業繪圖軟體，只要簡單幾個步驟即可完成專業、具高質感的照片。
Retoucher
使用教學
STEP 1
開啟Retoucher網站後把要處理的照片拖曳到虛線框，或點選「Upload one or multiple images」找到要去背的照片檔案，要注意的是免費方案（免註冊）只有每日一張圖片處理額度。
STEP 2
上傳後自動去除背景，大約五秒鐘完成，速度很快，去背後從右側選擇模板快速帶入背景，絕大多數是產品相關模板，對於線上銷售來說還蠻有用，點選圖片下方「Edit」進入編輯模式，如果效果滿意就點選「Download」直接下載去背後的照片（背景會變成透明圖）。
STEP 3
在編輯模式中可手動清除一些細微、可能AI自動化程式沒有去除的部分，或是調整圖片尺寸、加入文字內容等等，對於手邊沒有圖片編輯軟體來說非常方便，完成後一樣點選右上角「Download」下載、保存處理後的圖片。
值得一試的三個理由：
一、Retoucher 線上去背工具，運用AI人工智慧技術自動移除圖片背景
二、支援批次編輯功能，單次最多可同時上傳100張
三、具備編輯器調整圖片尺寸、替換背景模板或加入文字內容
《原文刊登於免費資源網路社群，聯合新聞網獲授權轉載。》
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