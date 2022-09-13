iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
蘋果作業系統iOS 16於台灣時間今（13）日凌晨開放更新，有什麼是值得一試的功能？鎖定畫面加小工具、1秒去背、相簿上鎖、文字擷取等超級實用，《聯合新聞網》帶你玩一玩5個要先試的功能！
1.鎖定畫面大翻新
鎖定畫面為iOS 16最大的改變，需從「設定→背景圖片」設定。
《聯合新聞網》實測，若以自己的照片當鎖定畫面時，可調整照片大小，開啟右下角「景深效果」時，系統還會根據人像大小，會自動去背遮住時間部分，但要注意，人像太大時，就無法自動去背。另外，還能調整背景顏色，相當有趣。
除此之外，鎖定畫面還能擺放許多小工具，如股市、健身、時間、天氣、備忘錄等，也能自訂時間的字體及顏色等，豐富多元。
2.隱藏相簿上鎖
以往照片App裡的「已隱藏」相簿有種此地無銀三百兩的感覺，任何人只要能使用到手機，就可以進照片App點選該相簿直接看到裡頭的相片，如今已在「已隱藏」、「最近刪除」之相簿上鎖，需用Face ID才能「解鎖看更多」。
3.1秒去背「出國玩」
iOS 16在照片編輯上也有所更新，可將自己拍攝的照片，或是網路上的相片去背主體部分，人類、動物，甚至是一個杯子都可執行，再將去背後的主體拷貝分享至訊息App或是其他通訊軟體（如Line）就ok囉！《聯合新聞網》實測發現，去背主體的自然精細程度取決於背景是否乾淨，整體來說仍算自然。
《聯合新聞網》教你如何去背！長按照片上的主體，會跳出「拷貝」與「分享」。「分享」可傳至LINE等通訊軟體App，或是利用「拷貝」將去背主體貼至備忘錄等App，還能透過Instagram（IG）、Canva等編輯軟體進行照片編輯，把去背的人物主體合成到日本行、夜市吃透透，達成「1秒出國」的境界，超級好玩。
合成照片小撇步：
1.先開啟IG隨意抓一張照片
2.切換至照片App某張照片長按主體，並按拷貝
3.切換至IG後，跳出訊息選擇「允許貼上」，就會跳出去背照片
4.編輯好就成功囉！
4.原況文字抓影片和圖片內容
可在圖片及影片中使用，可長按圖片裡的主題，將文字提取出來，貼至「訊息」、「備忘錄」等App中；還能在影片暫停鍵後，長按影片後將文字提取，進行拷貝、貼上或翻譯等功能，不過，《聯合新聞網》實測，影片提取文字和翻譯並非100%正確，但功能相當實用，未來出國時也能拍完後翻譯了。
5.內建iMessage回收訊息
以往iPhone內建的「iMessage」App無法回收訊息，現在可以做到這件事囉！《聯合新聞網》實測，可將剛發出的訊息回收，回收後則需注意，對方可能因為版本未更新，仍可看到已回收的訊息。
另外，也能將訊息再次編輯後送出，不過右下方會有「已編輯」之提示，點開後可看編輯前的內容，對方也可能會跳出編輯前與編輯後的內容通知，建議不要太常用此功能，避免引起對方困擾。
而iOS 16裝置最低限制為iPhone 8/8 Plus起跳，不再支援iPhone SE 1、iPhone 6s/6s Plus及iPhone 7/7 Plus。
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