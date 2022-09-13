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iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
iOS 16已開放下載，《聯合新聞網》帶你玩5個必玩的功能！（製圖／聯合新聞網）
iOS 16已開放下載，《聯合新聞網》帶你玩5個必玩的功能！（製圖／聯合新聞網）

蘋果作業系統iOS 16於台灣時間今（13）日凌晨開放更新，有什麼是值得一試的功能？鎖定畫面加小工具、1秒去背、相簿上鎖、文字擷取等超級實用，《聯合新聞網》帶你玩一玩5個要先試的功能！

iOS 16已開放下載，鎖定畫面小工具是極大更新之一。（翻攝自蘋果官網）
iOS 16已開放下載，鎖定畫面小工具是極大更新之一。（翻攝自蘋果官網）

1.鎖定畫面大翻新

鎖定畫面為iOS 16最大的改變，需從「設定→背景圖片」設定。

《聯合新聞網》實測，若以自己的照片當鎖定畫面時，可調整照片大小，開啟右下角「景深效果」時，系統還會根據人像大小，會自動去背遮住時間部分，但要注意，人像太大時，就無法自動去背。另外，還能調整背景顏色，相當有趣。

除此之外，鎖定畫面還能擺放許多小工具，如股市、健身、時間、天氣、備忘錄等，也能自訂時間的字體及顏色等，豐富多元。

鎖定畫面教學系列：可從設定→背景圖片選擇系統幫你設好的主題，或是自行增加照片。（製圖／聯合新聞網）
鎖定畫面教學系列：可從設定→背景圖片選擇系統幫你設好的主題，或是自行增加照片。（製圖／聯合新聞網）

鎖定畫面教學系列：可設定小工具，像是股票、健身、天氣等，時間也能設定顏色及字體。（製圖／聯合新聞網）
鎖定畫面教學系列：可設定小工具，像是股票、健身、天氣等，時間也能設定顏色及字體。（製圖／聯合新聞網）

鎖定畫面教學系列：若設定人像，可設定背景顏色，或將景深效果打開，會依據人像照片大小自動去背，但若把人像調得太大，就沒辦法有去背效果。（製圖／聯合新聞網）
鎖定畫面教學系列：若設定人像，可設定背景顏色，或將景深效果打開，會依據人像照片大小自動去背，但若把人像調得太大，就沒辦法有去背效果。（製圖／聯合新聞網）

2.隱藏相簿上鎖

以往照片App裡的「已隱藏」相簿有種此地無銀三百兩的感覺，任何人只要能使用到手機，就可以進照片App點選該相簿直接看到裡頭的相片，如今已在「已隱藏」、「最近刪除」之相簿上鎖，需用Face ID才能「解鎖看更多」。

相簿上鎖教學：現在的「最近刪除」、「已隱藏」已上鎖，需靠Face ID才能解鎖。（製圖／聯合新聞網）
相簿上鎖教學：現在的「最近刪除」、「已隱藏」已上鎖，需靠Face ID才能解鎖。（製圖／聯合新聞網）

3.1秒去背「出國玩」

iOS 16在照片編輯上也有所更新，可將自己拍攝的照片，或是網路上的相片去背主體部分，人類、動物，甚至是一個杯子都可執行，再將去背後的主體拷貝分享至訊息App或是其他通訊軟體（如Line）就ok囉！《聯合新聞網》實測發現，去背主體的自然精細程度取決於背景是否乾淨，整體來說仍算自然。

照片1秒去背系列教學：長按照片主體1秒，會有輪廓出來，可選擇「分享」或「拷貝」至別的App進行編輯喔。（製圖／聯合新聞網）
照片1秒去背系列教學：長按照片主體1秒，會有輪廓出來，可選擇「分享」或「拷貝」至別的App進行編輯喔。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》教你如何去背！長按照片上的主體，會跳出「拷貝」與「分享」。「分享」可傳至LINE等通訊軟體App，或是利用「拷貝」將去背主體貼至備忘錄等App，還能透過Instagram（IG）、Canva等編輯軟體進行照片編輯，把去背的人物主體合成到日本行、夜市吃透透，達成「1秒出國」的境界，超級好玩。

合成照片小撇步：

1.先開啟IG隨意抓一張照片

2.切換至照片App某張照片長按主體，並按拷貝

3.切換至IG後，跳出訊息選擇「允許貼上」，就會跳出去背照片

4.編輯好就成功囉！

小編實測去背尚可，想做成合成照的話，需先開啟IG任何一張圖，再去原本相片長按去背「拷貝」，切換到IG後跳出訊息「允許貼上」，就可以放置在任何出遊地方，營造出國假像，1秒出遠門或去日本玩啦（誤）。（製圖／聯合新聞網）
小編實測去背尚可，想做成合成照的話，需先開啟IG任何一張圖，再去原本相片長按去背「拷貝」，切換到IG後跳出訊息「允許貼上」，就可以放置在任何出遊地方，營造出國假像，1秒出遠門或去日本玩啦（誤）。（製圖／聯合新聞網）

小編實測去背尚可，想做成合成照的話，需先開啟IG任何一張圖，再去原本相片長按去背「拷貝」，切換到IG後跳出訊息「允許貼上」，就可以放置在任何出遊地方，營造出國假像，1秒出遠門或去日本玩啦（誤）。（製圖／聯合新聞網）
小編實測去背尚可，想做成合成照的話，需先開啟IG任何一張圖，再去原本相片長按去背「拷貝」，切換到IG後跳出訊息「允許貼上」，就可以放置在任何出遊地方，營造出國假像，1秒出遠門或去日本玩啦（誤）。（製圖／聯合新聞網）

4.原況文字抓影片和圖片內容

可在圖片及影片中使用，可長按圖片裡的主題，將文字提取出來，貼至「訊息」、「備忘錄」等App中；還能在影片暫停鍵後，長按影片後將文字提取，進行拷貝、貼上或翻譯等功能，不過，《聯合新聞網》實測，影片提取文字和翻譯並非100%正確，但功能相當實用，未來出國時也能拍完後翻譯了。

iOS強化原況文字功能，實測拍下鍋貼店菜單，長按主體可Copy文字，雖有誤差（如綜合煎變成「綜合前」），但整體來說相當準確。（製圖／聯合新聞網）
iOS強化原況文字功能，實測拍下鍋貼店菜單，長按主體可Copy文字，雖有誤差（如綜合煎變成「綜合前」），但整體來說相當準確。（製圖／聯合新聞網）

iOS原況文字功能，還能擷取暫停的影片裡的文字，並且可翻譯，雖然不一定完全正確，但仍有一定準確率。（製圖／聯合新聞網）
iOS原況文字功能，還能擷取暫停的影片裡的文字，並且可翻譯，雖然不一定完全正確，但仍有一定準確率。（製圖／聯合新聞網）

5.內建iMessage回收訊息

以往iPhone內建的「iMessage」App無法回收訊息，現在可以做到這件事囉！《聯合新聞網》實測，可將剛發出的訊息回收，回收後則需注意，對方可能因為版本未更新，仍可看到已回收的訊息。

台灣人比較少用內建iMessage功能，可以回收，但對方也會收到通知，且若對方未更新到最新版本，有可能仍會看到回收的訊息內容。（製圖／聯合新聞網）
台灣人比較少用內建iMessage功能，可以回收，但對方也會收到通知，且若對方未更新到最新版本，有可能仍會看到回收的訊息內容。（製圖／聯合新聞網）

另外，也能將訊息再次編輯後送出，不過右下方會有「已編輯」之提示，點開後可看編輯前的內容，對方也可能會跳出編輯前與編輯後的內容通知，建議不要太常用此功能，避免引起對方困擾。

內建iMessage功能也可編輯訊息，以「123」改成「123變成456」為例，對方手機竟會收到全部的通知，等於「編輯訊息」的功能有些尷尬。（製圖／聯合新聞網）
內建iMessage功能也可編輯訊息，以「123」改成「123變成456」為例，對方手機竟會收到全部的通知，等於「編輯訊息」的功能有些尷尬。（製圖／聯合新聞網）

而iOS 16裝置最低限制為iPhone 8/8 Plus起跳，不再支援iPhone SE 1、iPhone 6s/6s Plus及iPhone 7/7 Plus。

蘋果發表會 iPhone 14 Apple Watch 8

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