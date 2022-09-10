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圖文教你做／冰棒Zenly沒了怎定位？iOS這神功能+Google Maps就能做到

聯合新聞網／ 電獺少女

或是直接讓定位這件事在人生中消失也很棒

這週除了蘋果發表會外，還有個消息最近也引起不少人的熱烈討論，就是被稱為「定位神器」的Zenly即將走入歷史，停止營運。但其實不只Zenly這款應用程式可以做到定位功能，其實透過iOS內建的「尋找」以及Google Maps也可以即時分享自己所在的位置資訊。

用「尋找」分享位置

若是想與朋友或家人分享位置的話，且雙方都是使用蘋果手機的話，透過iPhone本身內建的「尋找」App就能做到了。步驟和路徑如下：點選「設定」→「Apple ID」→「尋找」→「分享我的位置」，並記得雙方的手機都須設定才能即時分享對方所在的位置。

再來打開尋找，選擇「聯絡人」→「分享我的位置」，並傳送分享位置邀請給對方，接著就能即時看到對方所在的位置了，不過也提醒大家這個功能會牽涉到個人的隱私權，建議設定之前，還是要經過雙方同意再使用會比較妥當。

用 Google Maps 分享位置資訊

再來是大家應該多少都有用過的Google Maps，裡面的「分享位置資訊」功能，能夠讓你分享自己即時所在的位置給對方。點選右上角的大頭貼，並選擇「位置資訊分享」即可。能自訂分享期限（例如只分享一小時），也能自行選擇要用Gmail或是Message、Instagram、LINE等其他App來分享位置資訊。

分享位置資訊後，對方除了可以掌握你方向，還能看得到手機的電量（抖），當決定不再需要分享位置時，也能直接在同一個頁面中停止分享位置資訊。

小結

不曉得定位這件事大家怎麼看，如果有一天我會開啟定位功能，大概就是和朋友一起去很容易迷路（哪裡？）的國家才會用上吧。其實不只上面兩款 App 能做到定位他人的功能，目前雙平台也有一些主打定位的 App 可以讓需要的人下載來用。最後還是老話一句，畢竟定位功能會牽涉到個人隱私，若真的需要使用的話，建議大家可以在雙方都同意的情況下再來設定哦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Maps iOS

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