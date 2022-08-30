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APP夯什麼／實測「前後鏡頭同時拍」新功能 Snap對決IG、它合成最強！

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
《聯合新聞網》實測IG與Snap App兩款「前後鏡頭同時拍」的新功能，看看哪一款最強大。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測IG與Snap App兩款「前後鏡頭同時拍」的新功能，看看哪一款最強大。（圖／聯合新聞網）

拍照除了套用濾鏡，還能夠新增什麼花樣呢？三星手機已有「最佳導演」模式，可同時開啟前後鏡頭拍攝，現在也有不少APP擁有此功能囉！像是Instagram（IG）日前開啟「前後雙拍」功能，Snap也在昨（29）日更新雙拍功能，《聯合新聞網》實測這2款App前後鏡頭同時拍攝的功能誰最強！

延伸閱讀：

IG夯什麼／超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？

Instagram

開啟IG後往右滑進入拍照模式，選擇「前後雙拍」功能。

IG的「前後雙拍」功能較為單純。（圖／聯合新聞網）
IG的「前後雙拍」功能較為單純。（圖／聯合新聞網）

點選螢幕2下，可選擇前／後鏡頭的先後順序，可調整小照片之位置及大小，無法改變形狀，僅有長方形之選擇，拍完後還能再次調整「小照片」的尺寸及位置，相當方便。

IG的「前後雙拍」功能可透過點選螢幕兩下，切換前後鏡頭的大小順序。（圖／聯合新聞網）
IG的「前後雙拍」功能可透過點選螢幕兩下，切換前後鏡頭的大小順序。（圖／聯合新聞網）

IG的「前後雙拍」功能較為方便，拍攝前或後都可以調整小照片的位置及尺寸，但不能更改形狀。（圖／聯合新聞網）
IG的「前後雙拍」功能較為方便，拍攝前或後都可以調整小照片的位置及尺寸，但不能更改形狀。（圖／聯合新聞網）

Snap

開啟Snap後右上方點選「雙鏡頭」後，共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。

Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）
Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）

垂直與水平部分無法調整各照片間的大小。

Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）
Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）

子母畫面和拼貼圖案則可在拍攝前調整大小，拍攝後就無法調整，相較之下IG較為便利；子母畫面的圓形也無法改變形狀，而拼貼圖案可將前後鏡頭合成一張，並且還能將前鏡頭的人像／物體去背，非常神奇。

Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）
Snap「雙鏡頭」共有4種拍攝方法：垂直、水平、子母畫面和拼貼圖案。（圖／聯合新聞網）

Snap「雙鏡頭」的子母畫面和拼貼圖案可在拍攝時調整大小。（圖／聯合新聞網）
Snap「雙鏡頭」的子母畫面和拼貼圖案可在拍攝時調整大小。（圖／聯合新聞網）

Snap「雙鏡頭」的拼貼圖案還可以將物體去背，但比較不自然。（圖／聯合新聞網）
Snap「雙鏡頭」的拼貼圖案還可以將物體去背，但比較不自然。（圖／聯合新聞網）

總結

IG與Snap在雙鏡頭同時拍攝上都相當方便，IG拍完還可以再度調整小照片之大小，Snap則不行；就功能性來說，Snap類似合成功能的「拼貼圖案」可將前後鏡頭合成一張，又可以把自拍鏡頭的人像或物體去背，光是這一點就贏過IG了。

哪裡下載

Instagram：iOS版Android版

Snap：iOS版Android版

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