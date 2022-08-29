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1動作秒切換Gmail帳號 網見隱藏功能驚呼「怎麼現在才知道！」

聯合新聞網／ 綜合報導
Google示意圖。 圖／ingimage
Google示意圖。 圖／ingimage

不少人會申辦多個Gmail信箱帳號，以區分私人、公務郵件，用於不同場合或身份。近日就有一名網友意外發現Gmail實用功能，讓許多人驚呼「以前真的不知道，長知識～」。

這名網友在PTT發文表示「今天不小心滑到Gmail右上角的帳號icon（指頭貼圖像），意外發現可以用「上下滑動」的方式切換（不同的Gmail）帳號。

只要1動作就可以完成Gmail帳號切換。 圖擷自PTT
只要1動作就可以完成Gmail帳號切換。 圖擷自PTT

原PO分享以前都是分成2個步驟完成帳號切換，「先點icon，再點另個帳號完成切換」，但現在發現可以「直接滑」，只需1個動作即可，讓他直呼「方便很多」。

巧妙方法曝光後，讓許多網友驚呼，「這功能蠻久的了，只是好像沒有很多人知道」、「實用推，現在才知道！」、「難怪之前帳號會自己亂跳，原來是不小心滑到」，也有內行人補充道「只要是GoogleAPP都可以這樣切換～」。

PTT Gmail Google APP

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