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超實用！蘋果iOS如何刪「特定好友」分享建議名單 2大點簡單做
用蘋果手機想分享好笑文章給朋友時，偏偏手機一直推薦其他「友人名單」該怎麼辦？其實只要做簡單的動作就能和這些人說掰掰囉！《聯合新聞網》帶你一步步操作。
有時逛逛《聯合新聞網》或其他App，會使用「分享」功能，像是蘋果iPhone或iPad點選「分享」後，下方會彈出附有大頭照的聯絡人清單，這些推薦名單為蘋果推薦最近曾有互動過的連絡人，甚至連LINE的群組都可能會出現，而大頭照圖示的左下角也會有App提示你是用何種管道連絡這些人。
不過有時候會不想看到特定的連絡人一直出現在建議名單上，這時你可以透過手動控制讓他們「減少出現次數」，但可能不會「完全消失」在分享鈕的推薦名單上。做法如下：
1.按分享鈕後，下方會彈出分享推薦名單。
2.長按推薦名單內的某位大頭照後，選擇「減少建議（Suggest Less）」。
另一種做法是直接關閉大頭照顯示，不再透過蘋果的推薦，做法如下：
1.設定→Siri與搜尋。
2.在「來自APPLE的建議」中把「分享時顯示」關掉即可。
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