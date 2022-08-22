超實用！蘋果iOS如何刪「特定好友」分享建議名單 2大點簡單做

用蘋果手機想分享好笑文章給朋友時，偏偏手機一直推薦其他「友人名單」該怎麼辦？其實只要做簡單的動作就能和這些人說掰掰囉！《聯合新聞網》帶你一步步操作。

有時逛逛《聯合新聞網》或其他App，會使用「分享」功能，像是蘋果iPhone或iPad點選「分享」後，下方會彈出附有大頭照的聯絡人清單，這些推薦名單為蘋果推薦最近曾有互動過的連絡人，甚至連LINE的群組都可能會出現，而大頭照圖示的左下角也會有App提示你是用何種管道連絡這些人。

不過有時候會不想看到特定的連絡人一直出現在建議名單上，這時你可以透過手動控制讓他們「減少出現次數」，但可能不會「完全消失」在分享鈕的推薦名單上。做法如下：

1.按分享鈕後，下方會彈出分享推薦名單。

2.長按推薦名單內的某位大頭照後，選擇「減少建議（Suggest Less）」。

選定一則新聞內容（要傳自己手機的相本照片也行喔），按下分享鈕會跳出「分享建議名單」，若不想看到特定好友列入名單話，長按該位大頭照後就會顯示「減少建議」，可以減少出現該名的頻率。（製圖／聯合新聞網）

另一種做法是直接關閉大頭照顯示，不再透過蘋果的推薦，做法如下：

1.設定→Siri與搜尋。

2.在「來自APPLE的建議」中把「分享時顯示」關掉即可。

可透過手機設定將「來自APPLE的建議」的「分享時顯示」關掉即可，如此一來就不會出現「分享建議名單」囉。（製圖／聯合新聞網）

若將「來自APPLE的建議」的「分享時顯示」關掉後，原本的「分享建議名單」（左圖）就不會出現囉（右圖）。（製圖／聯合新聞網）

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