啦啦隊正妹IG被盜遭勒索天價贖金急哭了 只靠這幾招搶救…結局曝光

富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱在Instagram（簡稱IG）上擁有2.1萬名粉絲追蹤，她經常使用IG與粉絲們互動，也會用IG紀錄分享工作時認真可愛的模樣。未料，5日傳出朱朱的IG不幸被不肖人士盜用，甚至連朱朱的電話號碼等敏感個資都遭竊取，對方不斷威脅用500美元（約台幣14,979元）換回帳號，否則就把朱朱經營已久的帳號刪除。

朱朱遭不肖人士勒索500美元，否則經營許久的帳號恐會消失。 圖擷自朱朱IG

朱朱膽顫心驚了一整天，終於在朋友及粉絲們的幫助下，透過向IG官方提出申請，終於成功在短短一天之內要回了帳號，讓她放下心中的大石頭。

網路紅人或是一般民眾都可能遇上不肖人士非法盜用社群帳號，想藉此勒索錢財。其實，只要透過幾個小步驟就能迅速備份帳號，《聯合新聞網》帶您一步步做好備份準備！

步驟一：點擊IG個人帳號頭貼，進入「設定」。

圖擷自IG

步驟二：進入「隱私設定和帳號安全」。

圖擷自IG

步驟三：於「資料下載」區點擊「要求下載」。

圖擷自IG

步驟四：輸入電子信箱及個人IG帳號密碼，即會將備份資料寄至您輸入的信箱地址。

圖擷自IG

圖擷自IG

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