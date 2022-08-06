快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

兩岸資安戰…駭客頻入侵 陸製資通產品禁令擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

啦啦隊正妹IG被盜遭勒索天價贖金急哭了 只靠這幾招搶救…結局曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱的IG遭不肖人士盜用。 圖擷自朱朱IG
富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱的IG遭不肖人士盜用。 圖擷自朱朱IG

富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱在Instagram（簡稱IG）上擁有2.1萬名粉絲追蹤，她經常使用IG與粉絲們互動，也會用IG紀錄分享工作時認真可愛的模樣。未料，5日傳出朱朱的IG不幸被不肖人士盜用，甚至連朱朱的電話號碼等敏感個資都遭竊取，對方不斷威脅用500美元（約台幣14,979元）換回帳號，否則就把朱朱經營已久的帳號刪除。

朱朱遭不肖人士勒索500美元，否則經營許久的帳號恐會消失。 圖擷自朱朱IG
朱朱遭不肖人士勒索500美元，否則經營許久的帳號恐會消失。 圖擷自朱朱IG

朱朱膽顫心驚了一整天，終於在朋友及粉絲們的幫助下，透過向IG官方提出申請，終於成功在短短一天之內要回了帳號，讓她放下心中的大石頭。

網路紅人或是一般民眾都可能遇上不肖人士非法盜用社群帳號，想藉此勒索錢財。其實，只要透過幾個小步驟就能迅速備份帳號，《聯合新聞網》帶您一步步做好備份準備！

步驟一：點擊IG個人帳號頭貼，進入「設定」。

圖擷自IG
圖擷自IG

步驟二：進入「隱私設定和帳號安全」。

圖擷自IG
圖擷自IG

步驟三：於「資料下載」區點擊「要求下載」。

圖擷自IG
圖擷自IG

步驟四：輸入電子信箱及個人IG帳號密碼，即會將備份資料寄至您輸入的信箱地址。

圖擷自IG
圖擷自IG

圖擷自IG
圖擷自IG

Instagram 富邦 啦啦隊

相關新聞

啦啦隊正妹IG被盜遭勒索天價贖金急哭了 只靠這幾招搶救…結局曝光

富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱在Instagram（簡稱IG）上擁有2.1萬名粉絲追蹤，她經常使用IG與粉絲們互動，也會用IG紀錄分享工作時認真可愛的模樣。未料，5日傳出朱朱的IG不幸被不

圖文教你做／長輩誤觸飛航模式「搞失蹤」怎辦？安卓、iOS解方在這裡

不少長輩使用智慧型手機，卻時常發生「搞不懂手機又發生什麼事」的狀況，一名網友就分享心中的憂慮，他坦言自己並未與父母同住，但父母年紀大了不會操作智慧型手機，有時甚至會誤觸「飛航模式」後從此失聯，讓他非常

圖文教你做／蘋果iPhone App怎麼藏好藏滿不被搜到？4招學起來

每個人都有自己的隱私及不為人知的一面，平常不想被別人發現或者怕把手機借給小孩，會被隨意碰觸到不該碰觸的 app，這時 隱藏 app 就顯得重要。其實 iPhone 內建就可以透過一些方法來將 app 給隱藏起來，甚至可以讓 app 不被搜尋到，該怎麼做？就請繼續看下去。

怎麼收藏店家、自製美食清單？LINE「口袋名單」4動作教你做

日前一名網友發現LINE裡頭的LINE熱點「口袋名單」功能相當強大，只需要簡單文字和圖片，就能自己DIY做出個人化的口袋名單，還能收藏別人製作的推薦資訊。不必像以往眾人在群組內互貼網址訊息推薦餐廳、景點造成訊息混亂。統整官方資訊，《聯合新聞網》帶你做獨特的「口袋名單」。

圖文教你做／IG Reels短影音全球夯…竟不能看歷史紀錄？2動作自製「類觀看紀錄」

Instagram Reels短影音功能推出後引起全球爆紅，今（2022）年登台後，更吸引許多用戶製作短影音打造自己的風格，只要打開Instagram（IG），就可Reels功能拍攝或上傳短片，還能加入特效、濾鏡及播放速度，相當有趣。

圖文教你做／不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息

垃圾訊息走開 最近這幾天不斷在臉書或社群平台上，看到有朋友會收到莫名其妙的陌生訊息，有些是投資相關的，有些是陌生號碼傳來的垃圾訊息，且在iOS和Android系統上都有發生，以下就來教大家能如何

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。