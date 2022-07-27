圖文教你做／蘋果iPhone App怎麼藏好藏滿不被搜到？4招學起來

每個人都有自己的隱私及不為人知的一面，平常不想被別人發現或者怕把手機借給小孩，會被隨意碰觸到不該碰觸的 app，這時 隱藏 app 就顯得重要。其實 iPhone 內建就可以透過一些方法來將 app 給隱藏起來，甚至可以讓 app 不被搜尋到，該怎麼做？就請繼續看下去。

如何在 iPhone 隱藏 app ？

從主畫面 隱藏 app

請打開 iPhone，並找到想要隱藏的 app ，長按著 app 不放，或是在主畫面頁面長按來編輯主畫面，接著點擊要隱藏 app 左上角的「–」符號來移除 app（此教學文以 健康 app 做示範）。

（APPLEFANS 蘋果迷提供）

接下來會詢問你是要刪除 app 還是從主畫面移除，請選擇「從主畫面移除」，接著想要隱藏的 app 就會隱藏起來了。

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隱藏整頁主畫面內容

使用者除了可以選擇隱藏單個 app 之外，也可以選擇把想隱藏的 app 集中在某一頁面的主畫面，再把這個主畫面頁面隱藏起來。

請在空白處長按主畫面開啟編輯主畫面功能，再點選下方「⋯頁面按鈕」來開啟編輯畫面。

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接下來請選擇要隱藏的主畫面頁面，☑️打勾為顯示的主畫面頁面，未勾選則為隱藏的主畫面頁面，完成勾選後，請點選右上角「完成」按鈕。

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如何找到隱藏的 app ？

透過 app 資料庫搜尋

使用者可以滑動到 iPhone 最右側的 app 資料庫，並鍵入已隱藏的 app 名稱（此教學文以 健康 app 做示範），就會找到隱藏的 app。

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透過 Spotlight 搜尋

除了可以透過 app 資料庫搜尋已隱藏的 app 之外，還可以透過 Spotlight 搜尋，請在主畫面向下滑動或是點擊下方的搜尋按鈕來搜尋以隱藏的 app。

＊主畫面下方的搜尋按鈕適用於 iOS 16 或更新版本＊

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隱藏 Spotlight 搜尋內容

不過透過 Spotlight 搜尋有可能會搜尋到使用者已隱藏 的 app 或是 app 中的內容，因此使用者可以自訂 Spotlight 搜尋的內容，請到「設定」>「Siri 與搜尋」，並找到列表中不想被搜尋到的 app（此教學文以 健康 app 做示範）。

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在搜尋時列表中，可以選擇在 Spotlight 搜尋時，能不能找到這個 app 或是這個 app 其中的內容，使用者可以根據自己的需求來設定。

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設定完成後，在 Spotlight 搜尋時（此教學文以 健康 app 做示範），就會完全搜尋不到這個已隱藏 app 的內容。

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如何將已隱藏的 app 加回主畫面？

請滑動到 iPhone 最右側的 app 資料庫，在鍵入已隱藏的 app 名稱後（此教學文以 健康 app 做示範），長按並拖移這個 app，就可以拉回到主畫面頁面，使用者再依據自己的喜好進行頁面的排列。

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把 iPhone 中該 隱藏 的 app 都隱藏起來後，同學、朋友或小孩借你的手機使用時，再也不用怕主畫面出現不該被看到或其他人誤觸到重要的 app 了，完美保護自身的隱私，也保護資料的安全性。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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