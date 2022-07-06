圖文教你做／iPhone也能用！Google Fit測量呼吸心率簡單好上手
用手機就能追蹤心跳速率！！
大約在去年二月左右，Google Fit推出測量心跳速率和呼吸速率的新功能，只要透過手機的鏡頭，就能即時測量你的心率。現在不僅是Google的親生子Pixel，連iPhone和部分的Android手機也可以使用了，一起來看看要如何操作吧。
首先，要到App Store或是Play商店下載Google Fit，那如果你是iPhone用戶的話，在下載好後，也可以選擇是否要將Google Fit內的資料與「健康」App的數據同步。兩款應用程式主要都能記錄你個人的活動紀錄，例如每天步行的步數、消耗的能量、睡眠品質、月經週期等。
下載好後，點選位於下方欄位的「瀏覽」，接著選擇「生命跡象」，再點選「查看心跳速率」，就能開始測量囉！
按下「開始測量」後，系統會自動將相機的閃光燈打開，以確保光線是充足的。接著再依照指示，將指尖覆蓋在相機鏡頭上，並保持穩定不動，Google Fit就會開始偵測心率了，用相機鏡頭來測心率的原理，是透過光學偵測手指脈搏後，來測量血液體積的變化波形，並進一步測量心率。
測量過程很快速，大約一分鐘內就會知道結果，Google Fit也會即時顯示測量進度和心電圖。
Google Fit除了可以測量心率外，還能透過前鏡頭和光流法，來檢測你在呼吸時，胸腔的運動幅度，藉此偵測呼吸頻率，讓用戶能隨時掌握自己的身體狀況，以上方法提供給獺友們參考，有需要和測量需求的人可以試試，最後也要提醒大家，智慧手錶和Google Fit並非醫療器材，不建議當作醫療診斷來使用，如果發現身體異狀或不舒服時，還是得就醫檢查唷！
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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