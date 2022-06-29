不留遺憾！iPhone隱藏功能 忘記錄影也能將照片變影片

你有仔細把玩過自己手上的iPhone嗎？許多不說你不知的iPhone隱藏功能，在網友精心鑽研下被挖掘出來，將iPhone功能使用的淋漓盡致。近期有國外網友發現，iPhone的「原況照片」（Live Photos）藏有一個絕妙功能，當我們忘記錄影時，可以透過拍攝一系列的即時照片，利用隱藏功能即可將他們串成一支影片，讓許多果粉躍躍欲試。

根據《太陽報》報導，抖音網紅凱莉（@kelly.fiance）透露，iPhone的「原況照片」功能中，設有一個隱藏功能，當我們在拍攝連續照片時，這些照片還可以串成一支長影片，且不須透過剪輯。

凱莉所拍攝的教學影片中提到，若你曾後悔在最重要的時刻沒有錄到影片，那這些照片將是你為這些重要時刻做成影片的重要素材。至於怎麼做成影片呢？相當簡單，首先選擇要串接的照片，接著按下手機左下角「分享」按鈕，選擇「存為影片」後，這些即時照片都會轉換為一個影片。

但在使用這項功能之前，千萬要記得拍照時必須是「原況照片」模式而不是一般照片。因此拍照前，務必確認iPhone的相機右上角的同心圓「原況照片」已開啟，才不會連把重要時刻做成影片的機會都沒有。

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