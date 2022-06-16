實作／喊「芝麻開門」解鎖iPhone不是夢！恥度大開也要注意這些麻煩眉角

日前有網紅教學免動手就能解鎖iPhone，真的有那麼神奇嗎？《聯合新聞網》實測真的確有此事，還能改成「芝麻開門」打開iPhone，不過設定上有些麻煩，加上使用者的口音問題，恐怕在成功之前會有點想放棄，依實測結果再來更新這些步驟。

1.準備便條紙貼在螢幕上畫出1至0的位置後，可貼在旁邊大約對照一下。

準備便條紙貼在螢幕上畫出1至0的位置。（圖／聯合新聞網）

2.設定→輔助使用→開啟「語音控制」→語言設定「中文（香港）」。

iPhone開啟「語音控制」操作過程。（圖／聯合新聞網）

3.點選「自訂指令」→自訂→新增指令→輸入詞句「芝麻開門」或改成自己喜歡的詞句→動作選擇「執行自訂手勢」。

iPhone開啟「語音控制」操作過程。（圖／聯合新聞網）

4.點選「執行自訂手勢」→新增手勢，對照便條紙的數字位置，範例為輸入「1234」，手勢為：由下往上畫出直線、點1下、點數字1至4位置→儲存。

iPhone新增手勢操作過程。（圖／聯合新聞網）

5.在解鎖畫面按電源鍵→標準喊出「芝麻開門」→真的成功解鎖啦。

該動作免喊Siri，但仔細一瞧，在解鎖過程中似乎有點慢，其實是完全依據自己在「新增手勢」的速度而定。至於「點1下」的原因，則是因為確保在iPhone在由下往上滑動後，不使用FaceID的狀態下，點1下即可快速進入輸入密碼的畫面。

需注意的是，上面所做的手勢動作，若新增的密碼位置不對的話，同樣也無法解鎖畫面，加上自己的發音不標準，稍微有些「ㄆ一ㄚˇ」音，成功機率就會變小許多，整體來說算是一個新鮮滿點但實用性打問號的功能。要跟朋友炫耀一下還是很酷啦！

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