圖文教你做／Midjourney是什麼？「打完字AI自動生成圖片」超炫工具操作方法看這

嗨獺友們端午連假愉快，這篇文章的封面很好看吧（自己講），但不是從網路上抓的圖，也不是我畫的，而是透過最近爆紅的酷東西 Midjourney 以 AI 產生而成，運算速度有多快？大概只要一分鐘就能看到成品，以下就帶大家來看看Midjourney是什麼，到底為什麼會讓這麼多人著迷，以及要怎麼加入才能開始玩。

一分鐘認識Midjourney

Midjourney可以算是一款AI製圖工具，只要輸入你想到的文字，就透過AI運算產出相對應的圖片，化抽象為具體，而且軟體運算的速度很快，還可以再針對不喜歡的細節調整，幾乎等個一分鐘左右圖片就能生成，成品很美，怎麼算怎麼好看，會讓人不自覺一直輸入不同的關鍵字玩下去。

順帶一提，有在關注AI繪圖工具的人，應該也有聽過Disco Diffusion，Midjourney其中一位開發者就是研發Disco Diffusion的創作者Somnai，而Midjourney在今年五月初推出beta版後，就炫風的在各大平台引起討論。

在玩Midjourney之前要有的兩樣東西

想體驗Midjourney的話，可以透過Discord帳號來登入，如果沒有的話註冊一個就行，另外一點就是必須要靠「牽線人」幫忙來獲得邀請碼，才能順利進入Midjourney體驗AI製圖的樂趣。

想要獲得邀請碼的話，可以透過臉書社團「Midjourney AI 台灣社群擴展計劃」，來看看有沒有好心網友打算提供，以下就簡單教教大家如何使用吧～

Midjourney使用教學

進入Midjourney後，會在左側的欄位看到許多聊天室和對話串，有歡迎新手加入的聊天群組，也有一些AI運算的成品可以逛逛。

一剛開始用Midjourney的我直接在左邊的欄位下滑，接著會看到一個Newcomer Rooms的分類，你可以在這兒看到超多群組，從newbies-1到newbies-20都有，再來可以隨意進入一個群組，接下來就可以開始製圖啦！

進到聊天室後，你會看到有不斷傳來的新訊息，或是下方會顯示「誰誰誰正在輸入......」都是正常的沒錯，接著到下方的對話框，輸入「/image」，接著系統就會在對話框跳出「/image prompt」，也就是要你輸入對於想看到圖片的文字描述，不管是打句子或單字都可以，我直接在/image prompt後方隨意打上 lofi,hip hop,jazz,weekend。

再來Midjourney就會根據你給的文字來算圖了，但系統不可能會一秒就變出四個超好看的圖給你，大概會需要等待一分鐘左右，速度很快，在等待時還可以看到運算的進度目前進行到幾%。

成品完成，天啊我只隨便打幾個字，居然就跑出這麼漂亮的圖，又是夕陽又是音樂的，很符合我心中的樣子耶吼唷喜歡。不過，如果你看到成品後，還是覺得哪裡不太對的話，也可以透過下方的按鍵來調整，順序由左上到右下分別是1～4，下方的U則為Upscale的縮寫，代表能選則其中一張圖片，放大像素並提升細節；V 則為 Variation 的縮寫，主要作用會根據所選的圖片來延伸畫面。

手癢按了U4想看看右下那張圖還能算到多精細，喔喔效果不錯畫面中多了不少線條，但還是保留了我喜歡的抽象感，背景天空還有迷幻的顏色漸層。

按下V3，左下角的圖就開始延伸變化，琴鍵上面的物品和字體都變得抽象了起來，又多了四張不一樣但調性相同的好看圖片了（按下右鍵存檔收收

以上就是Midjourney的使用教學和心得分享，我覺得很有趣而且非常酷，重點是生成圖片的速度真的好快，可能一口飯都還沒吃完，圖片就跑出來了，有興趣的獺友們也來玩玩吧！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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