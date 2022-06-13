圖文教你做／Google地圖實用新功能上線 一鍵秒查空氣品質、哪裡有火災？
想出門卻又擔心環境空氣污染？別擔心！只要你打開手機查詢，Google地圖就會告訴你空氣品質即時資訊，甚至哪裡發生火災也可以知道。
Google官方部落格文章透露，Google地圖詳細資訊將加入「空氣品質」及「野火」兩項全新圖層工具，這項功能適用於Android和iOS版本載具上。
不過，目前Google尚未提供台灣地區的「空氣品質」與「野火」即時資訊；經實測發現，目前僅美國、印度與澳洲國家提供查看，但台灣用戶仍可透過Google查詢上述3國的即時資訊。
以台灣用戶想查詢美國的「空氣品質」為例，操作步驟如下：
一、將Google地圖滑到美國，點選圖層內建的「空氣品質」即可查看
二、「空氣品質」標示綠色圓點為「良好」，指幾乎或沒有空氣污染風險，若標記為「差」則表示敏感族群的健康恐受空氣品質影響。
另外，查詢「野火」即時資訊的操作方式與上述步驟相同，地圖滑至欲查詢地區再點選「野火」圖層，即可見紅色圓點標示「有發生野火」或「有火災通報」等警示，點入後更可查看目前火勢狀態。
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