圖文教你做／當個iPhone「拖拉」高手！複製文字、檔案到不同App 5情境一次學會

日常生活中，不論是使用 iPhone 、iPad 或是 Mac 電腦，一定都會遇到需要複製文字、圖片、檔案文件的時候，在電腦上複製檔案很簡單，只要用鼠標拖拉檔案，就可以將檔案貼至拉到的位置。在 iOS 15 版本推出時，加入跨應用程式的 拖放 功能，使用者在複製貼上文字、檔案同時，就可以利用手勢快速複製檔案到另一個 App，來達到跨應用程式間的互動，本篇文章將會進行五種情境示範。

如何在 iPhone 上使用 跨應用程式 拖放 功能？

iPhone 截圖 拖放

首先是「截圖」的拖拉功能，在 iPhone 上拍攝截圖後，直接「按壓」左下角的截圖縮圖，直到白框消失，就可以進行拖拉移動。

如何在 iPhone 拍攝截圖？

Face ID 機型：同時按下電源鍵和音量鍵 +

Touch ID 機型：同時按下電源鍵 + Home 鍵

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

使用者可以依照需求決定要拖拉到的 App（此步驟以 Line 社群示範），拖拉到可以貼上的 App 位置之後，在截圖框的右上角會出現綠色的 + 符號，就可以貼上這張截圖到對話中。

如果你想聊天，也可以加入 APPLEFANS Line 社群來找我們。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

照片 app 圖片拖放

第二個介紹的是「照片」app 的照片拖拉功能，請選取要進行拖拉的照片，並直接在那張照片上「按壓移動」，就可以拖拉移動這張照片。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

和截圖的拖拉功能一樣，拖拉到其他 App（此步驟以訊息示範），就可以把這張照片貼上，和朋友互動了。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

Safari 文字拖放

其實不只圖片可以拖拉，文字也可以進行拖拉，如果使用者在瀏覽網頁、或是和朋友聊天的同時，需要複製一大段落的文字，就可以用拖拉功能進行複製，也會比複製貼上功能還要方便一些。

請先選取要複製的文字內容，在選取的內容上面直接「按壓移動」，就可以進行文字拖拉。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

拖拉到備忘錄或是訊息欄位之後，等待文字內容的外框右上角「+」出現，就可以貼上剛剛複製的內容。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

Safari 網址拖放

如果使用者在瀏覽網頁同時，想要和朋友分享網站內容，或是尋找報告文獻的內容時需要紀錄，iPhone 拖拉功能將會是一個很好用的功能。

請直接在 Safari 瀏覽器的網址列「按壓」，再移動進行拖拉，網站的網址就會跟著你的手移動。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

拖拉到要貼上的 App（此步驟以備忘錄示範），等待複製的網址列外框右上角「+」出現，就可以把手放開來貼上網址了。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

檔案 app 文件拖放

最後，檔案 App 中的文件也可以進行拖拉，不論是要傳送 Email 文件或是任何其他的檔案，都可以讓你直接拖拉你要傳送的檔案到對應的位置！

找到要拖拉的文件檔案後，「按壓」它來進行拖拉。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

拖拉檔案到要貼上的 App（此步驟以寄送 Email 示範），就可以把檔案貼上到郵件內容中，此時文件就會自動轉成這封 Email 的附加檔案。

（圖／APPLEFANS 蘋果迷提供）

其實在 iPhone、iPad 拖拉的方法都一樣，只是拖拉的檔案和貼上的位置，會照使用者的使用狀況來去扮演不同的角色，但是原理相同，iOS 15 推出這個「拖放」功能，簡化使用者的操作，讓使用更直覺，增加做事的效率。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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